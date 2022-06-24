英國能否避免經濟衰退？巴克萊、貝倫貝格看法分歧

英國 6 月份 PMI 強於預期，巴克萊銀行認為，英國經濟正在放緩，但可避免衰退。相較之下，貝倫貝格銀行 (Berenberg Bank) 經濟學家看法悲觀，表示英國可能已經陷入將持續 4 季的衰退之中。

英鎊周五 (24 日) 亞洲盤中走勢平穩，於 1.2260 兌 1 美元附近徘徊。

最新數據顯示，英國 6 月份綜合 PMI 為 53.1，與前月持平，好於普遍預期的 51.8。這一成績與歐元區的類似數據形成鮮明對比，歐元區的惡化程度超出預期。巴克萊指出，這種差異有助於英鎊兌歐元匯率走高。

PMI 數據中，有關英國企業預期和新訂單流入的子指標讀數疲弱，表明未來幾個月情況可能進一步惡化。

巴克萊駐倫敦經濟學家 Abbas Khan 表示，雖然英國經濟一定會進一步放緩，但勞動力市場趨緊、儲蓄過剩和針對性強的財政支持，應該可以防止 GDP 大幅下降和陷入衰退。

此外，PMI 調查顯示，企業所經歷的價格壓力並沒有加劇，而且有觸頂的跡象，這與周三公布的通膨數據相符。

Khan 指出，物價壓力似乎沒有加劇，而且可能已經觸頂，這可能是英國央行較早升息的好處。

同樣在 PMI 數據公布後，貝倫貝格經濟學家 Salomon Fiedler 發布報告指出，儘管目前產出仍保持得不錯，因為企業正試圖解決人手短缺的問題，就業繼續增長，但前景正變得更加黯淡。

貝倫貝格銀行認為，英國經濟似乎正在陷入衰退，不斷惡化的供應衝擊、飆升的通膨和收緊的貨幣政策，壓倒了大部分良好的基本面。他們預測，英國經濟衰退將持續 4 個季度，從 2022 年第 2 季到 2023 年第 1 季。