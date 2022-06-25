南韓分析師：三星3奈米製程良率提升速度遠勝預期

南韓知名晶片分析師、HMC 投資證券公司研究中心主管 Greg Roh 週五 (24 日) 透露，三星 3 奈米製程良率提升速度遠優市場預期。

外傳三星可能會在下週宣布開始大規模生產 3 奈米晶片，率先量產環繞閘極技術 (GAA) 架構的 3 奈米製程，期許透過押寶的新世代製程，一舉超越台積電，取得市佔領先地位。

針對外界對三星良率仍抱有懷疑態度，南韓知名晶片分析師 Greg Roh 週五 (24 日) 接受《韓聯社》專訪時透露：「據我所知，三星 3 奈米晶片良率的提升速度遠優於市場預期，而且新客戶增速也相當快，三星代工業務預計將比一年前增長約 40%，高於業界整體增幅水準 (25%)。」

Roh 預計：「明年初 DRAM 位元成長率估計只有 11-16% ，即便經濟衰退來臨時，報價也會在供應緊張的情況下止穩、甚至上揚。」

三星 (005930-KR) 週五上漲 1.74%，今年迄今跌幅達 25.7%，台積電 ADR(TSM-US) 週五上漲 2.14% 至每股 85.92 美元，年初至今跌幅達 33.29%。

南韓分析師：三星 3 奈米製程良率提升速度遠勝預期 (圖片：AFP)

Roh 指出：「鑑於三星強勁的財報和穩健的盈利預測，投資人對三星的情緒過度負面，拖累三星股價的不是公司獲利，而是投資人的負面情緒。」

受惠半導體晶片和智慧型手機銷售強勁，三星 2022 年第一季獲利成長 50.3%，創下自 2018 年以來高點，當季淨利高達 11.3 兆韓元 (約 89 億美元)，不過，三星警示，新冠疫情、烏俄戰爭以及供應鏈限制等不確定性因素之下，可能對公司 2022 年剩餘時間的銷售和獲利帶來影響。

三星全力發展晶圓代工，但仍遠遠落後於領先的台積電，TrendForce 近期調查顯示，台積電今年第一季以 53.5% 的全球代工市占率位居第一，三星以 16.3% 位居第二，遠遠落後台積電。