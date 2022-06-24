美國30年房貸利率飆至5.81％ 寫2008年11月以來新高

美國的房貸利率再次攀升，幾乎達到接近 14 年來的新高水準。

美國抵押貸款融資巨頭房地美 (Freddie Mac) 周四 (23 日) 表示，30 年期固定抵押貸款利率從 5.78% 升至 5.81%，為 2008 年 11 月以來最高。相較之下，去年這個時候，利率平均為 3.02%，今年 1 月的第一周為 3.22%。

15 年期固定抵押貸款利率本周為 4.92%，1 月初為 2.43%。

上一次利率達到如此高水準是在 2008 年 11 月，當時房地產泡沫破裂，全球經濟陷入經濟衰退。

與此同時，根據全國房地產經紀人協會數據，5 月份成屋銷售下降了 3.4%，銷售數字處於 2020 年 6 月以來最低。房價中值仍在上漲，在今年 5 月首次超過 40 萬美元。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 表示，在經歷了兩年的強勁表現之後，房屋銷售基本上已經恢復到疫情之前 2019 年的水準。

房地美首席經濟學家 Sam Khater 認為，利率上升和高房價的雙重作用，可能是近期成屋銷售下滑的驅動因素。然而，實際上許多潛在購房者依然對買房感興趣，但較過去兩年有所降溫。

Realtor.com 經濟研究經理 George Ratiu 在另一份報告中表示，市場價格將繼續調整，以適應買家數量減少和融資成本上升，由過熱的房市轉向更具可持續性的市場，還需要一些時間。

經濟放緩導致整個行業大規模裁員。美國最大的銀行摩根大通公司正在裁員數百名房屋貸款員，並重新分配數百名員工。經紀公司 Compass Inc. 和 Redfin Corp. 也裁員數百人。