利率走升及售屋趨緩 上周美國房貸需求降至22年新低

美國房貸利率在 5 月短暫下降後重新回升，而房產市場仍面臨掛牌量不足的問題，結果導致房貸需求繼續下降。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的季節性調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降 6.5%。需求達到 22 年來的最低水準。

貸款餘額符合要求的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 5.33% 上升至 5.40%，自備 20% 的貸款點數從 0.51 上升至 0.60。

對每周利率變動最敏感的再融資需求本周又下降 6%，較一年前同周下降 75%。絕大多數房貸持有人的利率遠低於目前的利率，即使是那些想靠房產掙錢的人也選擇二級房貸，而不是申請再融資。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 說，「雖然利率仍低於 4 周前水平，但仍高到足以抑制再融資活動。上周只有政府再融資略有增加。」

購屋的房貸申請本周下降 7%，較一年前同周下降 21%。

坎恩說，「過去兩個月，購屋市場一直受到住房庫存持續低迷和房貸利率飆升的影響。這些日益惡化的負擔能力挑戰對潛在的首購族來說尤其困難。」

根據《Mortgage News Daily》的另一項調查，房貸利率本周開始再度走升。在前幾個月明顯走高之後，近幾周來利率內一直處於窄幅區間。

《Mortgage News Daily》營運長葛拉漢 (Matthew Graham) 寫道：「該範圍的上限有可能最終成為利率上限，但這將取決於通膨和其他即將公布的經濟數據。」「在周五 (10 日) 上午發布重要的通膨報告後，波動的可能性仍然很高。」