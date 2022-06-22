里奇蒙Fed總裁：7月大動作升息合理 下半年料更積極

美國里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 周二 (21 日) 表示，美國聯準會 (Fed) 今年下半年可能更積極升息。

巴爾金在全國商業經濟協會 (NABE) 主持的直播對話中表示：「我們現正處於廣泛、持續的高通膨情形，且利率仍遠低於正常水準。總之，你想在不破壞任何東西的情況下，盡快回到你想去的地方。」

Fed 本周稍早上調基準利率 75 個基點，為 1994 年以來最大漲幅。巴爾金贊同此舉，「上個月的通膨上升程度很明顯，感覺是多做一點的時刻了。」

數日前，在 Fed 6 月會議之前公布的數據顯示，5 月通膨和未來物價預期均加速。

在 Fed 6 月會議後的新聞發布會上，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，7 月會議上「最有可能」再次升息 50 至 75 個基點。巴爾金周二表示，他認同鮑爾的評論，「本著讓市場與我們共同合作的精神，我覺得他給的升息範圍非常合理。」

巴爾金並非 Fed 今年有投票權的決策委員。

巴爾金表示，他正密切關注通膨數據，包括實際數據和預估值，也關注需求面數據。他也關注整體曲線上積極的前瞻性實質利率。「我們已經為 5 年期以上的美國公債準備好，但還沒為曲線較短的那一端做準備。」

巴爾金沒有透露預期升息多少。他表示，由於經濟中有許多變動因素，保持靈活性很重要。經濟正在緩解因疫情對策引起的眾多壓力，這將拉低通膨，但他也承認，大宗商品價格更難預測。

有鑑於所有外部衝擊，可理解美國大眾對經濟衰退的擔憂情緒，但巴爾金也指出，今日數據看起來仍相對健康，例如勞動市場較 6 個月前放緩，但仍較常態時期強勁許多。

巴爾金說：「我得提醒大家，我們仍處於 1.6%，離大家評估的中立水準差得遠了，但最終會抵達該水準。」

美股經歷上周大跌後，周二走高，道指、S&P 500 指數和那斯達克綜合指數均收高 2% 以上。