別逢低入場！貝萊德警告：Fed死命收緊 經濟不放緩不罷手

貝萊德投資研究所策略師周二 (21 日) 報告警告，美國通膨率居 40 年高點，美國聯準會 (Fed) 這場抗通膨之戰可能意味著將一路升息，直到美國經濟放緩。

貝萊德研究所所長 Jean Boivin 及其策略師團隊周二報告寫道：「Fed 今年似乎踩死了升息立場，得一路升到我們認為會讓經濟明顯放緩的程度。」

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周調升 Fed 政策利率 75 個基點，為近 30 年來最大升息幅度，同時示意打算明年將基準利率調升至 4%，即便 Fed 近幾個月已下修經濟成長預期也在所不惜。

Boivin 團隊寫道：「央行似乎正對當前的高通膨做出政治反應，因其聚焦在過熱的需求，而非關注在疫情後不完全重啟導致異常低水位的產能。」

貝萊德公司是全球最大資產管理公司，今年已 2 度縮減其投資組合風險，因為「大眾越來越擔心能源緊縮對成長的影響，以及央行過度緊縮的衝擊。」

「這就是我們為何不把當前風險資產下跌當作逢低買進機會的原因，而且我們預期未來會有更多波動。」

摩根士丹利股市策略師和高盛股票策略師周二齊聲警告，美股在價格上尚未完全反映經濟衰退。

RBC 資本市場也指出，S&P 500 指數往往會在經濟衰退期間平均損失 1/3 的價值，亦即該指數可能自周二約莫 3770 點的水準下降至約莫 3500 點。

雖然美股周二收高開啟夏季，但今年迄今道指仍下跌 16%、S&P 500 下跌約 21%，那斯達克綜合指數仍有 29% 跌幅。53 兆美元的美國固定收益市場中，大部分也遭遇史上糟糕的一年，總回報率處於深度負面領域。