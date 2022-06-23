續對衰退感到擔憂 10年期美債殖利率跌至近2周新低

投資人繼續評估經濟衰退的可能性，指標美國 10 年期國債殖利率周四 (23 日) 跌至近 2 周來最低水平。

美東時間周四清晨 6 點 20 分，10 年期國債殖利率下跌 3.2 個基點至 3.124%。30 年期國債殖利率下跌 2.5 個基點至 3.217%。殖利率與價格成反比。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三 (22 日) 告訴國會，Fed「堅定地致力於」為飆升的通脹率降溫。市場參與者越來越擔心，激進的貨幣緊縮政策可能會使這個世界上最大的經濟體陷入衰退。

鮑爾對參議院銀行委員會表示，「在 Fed，我們理解高通膨造成的困難。」「我們堅定地致力於讓通膨回落，且正在迅速採取行動。」

Fed 上周將基準基金利率提高了 75 個基點，為 1994 年以來的最大漲幅，但人們認為激進的緊縮政策可能意味著對經濟成長施加進一步的下行壓力。

在數據方面，截至 6 月 18 日當周的初請失業金人數將於美東時間周四上午 8:30 與第 1 季經常帳數據一起公布。

6 月標準普爾全球製造業採購經理人指數、6 月標準普爾全球服務業採購經理人指數，以及堪薩斯城 Fed 製造業調查綜合指數，都將在盤中稍後公布。

美國財政部周四將拍賣 350 億美元的 4 周期國債、300 億美元的 8 周期國債和 180 億美元的 4 年 10 個月期國債通膨保值證券。