〈紐約匯市〉鮑爾抗通膨決心堅定 美債殖利率、美元雙跌

隨著經濟衰退擔憂升溫，美債殖利率周三 (22 日) 下滑，美元指數連續兩天走低，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 再度重申壓制通膨的決心，稱即使升息會帶來痛苦，但也是央行打擊通膨的必須手段。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.23%，報 104.20。

鮑爾赴參院作證時表示，聯準會 (Fed) 完全致力於控制物價，即使這麼做可能導致經濟下滑，再度表達對抗通膨的決心。

然而，即使相信美國經濟狀況良好，鮑爾坦承美國經濟存在衰退的可能性，實現軟著陸非常具有挑戰。他說：「更高的利率固然痛苦，但這是幫助我們降低通膨的工具。」

投資人擔憂，主要央行為了遏制通膨採取大幅升息，可能導致全球經濟急劇放緩，甚至陷入衰退。

歐元兌美元漲 0.29% 至 1.0566 美元。較高的利率激勵美元走強，對歐洲央行 (ECB) 即將開始升息的預期，近日也推動歐元上漲。

BK Asset Management 董事總經理 Kathy Lien 表示，Fed 的決心正在為其他央行採取更大行動而鋪路，舉例來說，這導致歐元和加元走高。

英鎊兌美元下跌 0.11% 至 1.2261 美元，該幣稍早一度跌近 1%，創一周新低，尾盤跌幅收斂。

在食品和能源價格飆升之下，英國公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 再創 40 年新高，年增 9.1%，但月增率較前一月的 2.5% 下滑至 0.7%，顯示通膨已稍微放緩。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說，市場參與者對央行較一兩個月前更積極收緊金融條件，以及後續對經濟的不利影響感到擔憂。

Chandler 稱：「市場情緒變化無常，部分和不確定通膨何時觸頂有關，一切都受到通膨、通膨預期以及央行政策所驅動。」

日圓兌美元升 0.40% 至 136.10 日圓，與其他央行同業的政策分歧，使日圓近來觸及 24 年低位。

ING 全球市場主管 Chris Turner 認為，央行官員以壓抑需求來降低通膨，引發市場對經濟衰退的恐懼，這使順周期貨幣處於不利處境，但美元需求依舊很大。

今年迄今，日圓兌美元已貶約 18%，市場分析師認為，對日圓的拋售不會在短期內結束。

截至台灣時間周四 (23 日) 約 6:00 價格：