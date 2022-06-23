聯合航空7月起削減紐約紐瓦克機場12%航班 以提升營運效率

聯合航空 (UAL-US) 周四 (23 日) 宣布，從 7 月 1 日起，將暫時減少每天從紐瓦克機場樞紐出發的約 50 班航班，以解決壅塞問題以及對美國夏季航空旅遊季節升高的擔憂。

該公司表示，夏季航班削減將僅適用於國內航班，約占聯航紐瓦克每天 425 班航班的 12%，並不會導致該航空公司退出市場。

總部位於芝加哥的聯航以機場建設和空中交通管制 (ATC) 人員配備為由申請豁免，美國聯邦航空管理局 (FAA) 於 6 月 17 日批准聯航暫時削減紐瓦克航班。

FAA 在未公開的文件中表示，預計此舉將「有助 FAA 和航空公司管理航站大樓和跑道建設項目期間的延誤」。

聯航營運長羅伊特曼（Jon Roitman）周四向員工發送電郵，列出該公司削減航班的原因。

他寫道，削減航班「應該有助於盡可能地減少過度延誤並提高準點率」。雖然該公司擁有「執飛當前紐瓦克班表所需的飛機、機師、機組人員和地勤人員」，但仍決定削減航班。

由於航空公司預計需求將創紀錄，並且在新冠疫情期間數千名員工離職後仍在重建勞動力，旅遊業正準備迎接艱難的夏天。許多美國航空公司已經大幅削減夏季航班以提高績效。

紐瓦克機場是 2021 年全美第 14 最繁忙的機場，也是紐約市三大機場之一。聯航在此經營約 70% 的航班，服務中斷可能會在全美產生連鎖反應。