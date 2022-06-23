亞馬遜Alexa開發新功能 用戶將能以已故親友語音提供服務

科技巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 表示，語音助理 Alexa 正研發複製人聲的模式，未來將能夠依照用戶的需求改變預設機器人聲，換成用戶的已故親友的聲音。

亞馬遜週三 (22 日) 在拉斯維加斯舉行的人工智慧大會 re:Mars 中宣布這項新功能，指出 Alexa 只要聽取某些人的說話聲不到一分鐘，就能複製模仿。

在亞馬遜展示的一條短片中，一個孩子發說道：「Alexa，祖母能把綠野仙踪故事讀完嗎。」Alexa 以預設機器人聲確認了命令，並隨後改變了聲音，轉換為更溫和，更人性化的祖母聲音。

亞馬遜 Alexa 首席科學家 Rohit Prasad 說道：「我們開發的目標是，在許多人於疫情期間失去所愛的人的情況下，讓他們回憶能夠永存。雖然人工智慧無法消除失去親友的痛苦，但可以讓他們的記憶延續。」

目前尚不清楚亞馬遜何時會正式推出這項 Alexa 新的語音模仿功能，或是研發到哪一個階段。

亞馬遜先前曾宣布與 Stellantis NV 達成一項合作協議，為後者開發一系列車載軟體。未來 Stellantis 將使用亞馬遜的智慧語音技術 Alexa，來實現智慧汽車的語音控制、導航、維護、電商以及支付功能，上述智能系統預計 2024 年推出。