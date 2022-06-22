拜登淡化停徵汽油稅擔憂 料周三發聲明呼籲國會支持

美國總統拜登 (Joe Biden) 和白宮經濟顧問周二 (21 日) 為停徵聯邦汽油稅的提議辯護，強調此舉不會傷害基礎建設修建項目，且消費者將從中受惠，預計周三將發布聲明籲請國會支持這項提議。

拜登向記者表示：「我們通過的基礎建設法案非常龐大。和以往不同，停徵汽油稅會產生一些影響，但不會影響主要道路建設和橋樑修復項目。」

有反對人士擔憂，若停徵汽油稅，美國聯邦高速公路信託基金中用於維修道路和交通系統的資金將面臨風險，拜登對此回應，去年通過的基建法案可用來填補資金空缺，該項法案包含 5500 億美元的新增支出。

拜登說：「事實上，這 (停徵汽油稅) 是否會導致我們難以維護公路？答案是我們有足夠能力做到這一點。」

周二另一場活動上，白宮經濟顧問 Heather Boushey 試圖淡化外界對停徵汽油稅只會造福產油商、且效益幾乎不會傳遞到消費者身上的擔憂，她以部分州的實施成效作為根據，指出消費者確實有從中獲益。

Boushey 說：「根據我們所見，整體來看，實施汽油稅務假期 (gas tax holiday) 的各州已成功將省下的資金傳遞給消費者。」

兩人的說法均表明拜登最終仍可能呼籲停徵聯邦汽油稅。彭博、路透等多家外媒引述知情人士透露，拜登將於周三 (22 日) 發表聲明呼籲國會支持這項提議。