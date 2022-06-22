全福生技明登興櫃 乾眼症新藥完成美二/三期臨床

全福生技 (6885-TW) 明 (23) 日將以每股 35 元登錄興櫃，董事長簡海珊今 (22) 日表示，目前旗下藥品進度較快的是治療乾眼症滴劑型新藥 BRM421，已完成美國二 / 三期臨床試驗，若未來順利核准上市，有機會成為乾眼症的一線用藥。

全福運用旗下色素上皮衍生因子短胜肽鏈 (PDSP) 技術平台，開發出可促進幹細胞修復為機轉的原創 (first in class) 候選新藥，其中治療乾眼症滴劑型新藥 BRM421，已完成美國二 / 三期臨床試驗。

據臨床試驗數據顯示，BRM421 可刺激角膜緣幹細胞的增殖和分化，加速患者眼部傷口的癒合並修復受損角膜，還能快速緩解乾眼症整體症狀，展現良好的安全性。

除了將乾眼症新藥 BRM421 推進到二 / 三期臨床試驗完成外，也將大中華區 (中國、香港、澳門) 的開發與商化權利授權給中國遠大醫藥，達到二大發展里程碑。

全福表示，乾眼症是常見但原因複雜的慢性疾病，目前有超過一半的上巿藥物為抗發炎處方藥，其餘多為人工淚液、潤滑劑等，仍欠缺有效的治癒藥物，此外，3C 產品廣泛使用、長時間配戴隱形眼鏡以及近視雷射手術頻繁，近年全球乾眼症人口急速上升且有年輕化趨勢。

據研調機構 Global Data 預測，2028 年全球乾眼症藥物市場規模將達 110 億美元，2018-2028 年複合成長率 10.6%，並有國外研究指出，新冠康復者未來出現乾眼症的風險也高，預期全球乾眼症藥物市場將會加速成長並擴大規模。

簡海珊表示，其技術平台 PDSP 具有開發多適應症新藥的潛力，在動物試驗階段證明 PDSP 對於角膜受損、骨關節炎，以及燒傷、糖尿病足、肌肉韌帶癒合等傷口癒合有效果，因此除了布局乾眼症治療外，同步拓展相關幹細胞治療適應症的新藥開發，包括治療角膜嚴重損傷 BRM423、神經營養性角膜炎 BRM424 以及治療退化性關節炎 BRM521。