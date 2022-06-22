一堂價值千萬元的課：已讀不回

美股明明昨天漲，台股為何跌？還破低！昨日大漲時明確預告，今周選擇權結算來到壓力區，堤防震盪！今果真震盪，但也跌太慘了，還破低！主要是美股電子盤下跌，而 VIX 昨日雖跌，但留下影線，代表下方有守，美股漲勢就易受阻！美國聯準會 Fed 主席鮑爾今晚將赴國會報告，市場預料鮑爾將重申不惜一切壓低通膨的決心。通膨利空若能逐漸淡化，配合日後道瓊日 KD 黃金交叉，美股才有機會止跌回穩反攻。

撇開今指數大跌，很多矽智財和 IC 設計都跌超慘！這就是筆者之前一再強調，指標股看創意 (3443-TW) 的道理，我們創意賣掉後，股價就一直跌，而指標股都沒辦法漲了，先前請大家避開的智原 (3035-TW) 力旺(3529-TW)TYPE C 的創惟(6104-TW)，電子紙的晶宏(3141-TW)，到現在的股價是不是差很多，現階段還有很多電子股反彈要出，甚至停損也要出，別在撐了，趕快換股，先前有來我們 TG，TG：https://t.me/imoney168 私訊筆者的，都換去【生技股】而生技股普遍較投機，透明度不高，該如何看待！相關內容都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇每日收看: https://youtu.be/ohEJqH18ydY

漲時重勢，跌時重質。先前我們藉由 GDP 及 5 月外銷出口，鎖定【網通概念股】，今表現就是抗跌！

智邦 (2345-TW)、智易(3596-TW) 投信持續買。昨日提及看好的正文 (4906-TW) 具備【美基建概念股】及【越南概念股】題材，持有正基 (6546-TW) 股票約 34%，是最大單一股東，近期實施庫藏股，買進 10342 張，均價 29.7 元。今日股價續攻。

今日題材：

▲素有「生技月」之稱的 7 月即將來臨

國內生技業盛事「2022 亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan 2022）」訂 7 月 27～31 日登場，搭配近期生技產業佳音頻傳，生技股行情也蓄勢待發。【生技類股】# 佰研 (3205-TW)、# 德英(4911-TW) 股價漲停，台生材 (6649-TW) 大漲，接下來可留意這些:

太景 *-KY(4157-TW): 取得中國浙江醫藥的簽約金及里程碑款，去年營運轉盈全年營收 12.95 億元，年增 5427%，擺脫 4 年虧損，抗流感病毒新藥 TG-1000 有望第二季解盲，太捷信靜脈輸液則已取得台灣健保價，並與北醫、新光、高榮、萬芳、雙和等 5 家醫院完成進藥程序，預期明年銷量有望進一步提升、營收貢獻放大。

智擎 (4162-TW) 5 月營收月增 18%，年增 23.8%，胰臟癌二線用藥安能得取得大陸新藥上市銷售許可，貢獻在第三季後逐步發酵，除日本市場持續增長外，歐洲也有部分國家可望加入當地醫保，每個季度的最後一個月份認列權利金，6 月營收將重回本季高峰。

◆安能得為胰臟癌二線用藥

法人推估: 2022 年預估 12 萬名二線胰臟癌病患，其中 60% 的病患有 35% 有機會使用安能得下，潛在病人數約 2.5 萬人，目前台灣市場健保藥價約 2.4 萬 / 針，一療程需 12-16 針估算，市場潛在銷值達 72-96 億，以智擎抽取 12-15% 銷售權利金下，約可貢獻營收 8-14 億元。

合一 (4743-TW) 第一季合併營收 2008 萬元，季增 10.27%、年增 82.89%，治療中重度異位性皮膚炎的新藥 FB825，預計 6 月有望認列 4000 萬美元里程碑金，在台灣上市的糖尿病足部傷口潰瘍新藥「速必一」（ON101），已完成全台 379 家各級醫療院所的通路建置，今年上半年可望完成 100 家區域醫院的進藥，自行開發的 SNS812，其對包含 Omicron BA.2 在內的新冠變種株，其涵蓋率維持 99.8%。最新數據證實 SNS812 除了對 Omicron 病株呈現強效抑制，對於另一家族可引起感冒的冠狀病毒也有抑制效果，預計今年下半年針對這項新藥向美國提出臨床試驗申請（IND）每天持股追蹤及最新看法及 YT 可到 FB 社團: https://www.facebook.com/groups/istock168

▲車用晶片四大天王搶產能

車用晶片「四大天王」英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、德儀（TI）、微芯（Microchip），來台搶產能，甚至喊出「多少產能都收」，顯示車用市場需求仍相當強勁。

車用半導體多由歐美大廠掌控，但台廠供應鏈在二極體、MOSFET、車用導線架等領域都有布局，整流二極體指標股包括朋程 (8255-TW)、強茂(2481-TW)、台半(5425-TW)、德微(3675-TW)。車用導線架則以界霖(5285-TW) 、順德(2351-TW)、長科(6548-TW) 為三雄，先備選【自選股】，待行情只跌再抓反彈契機！

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