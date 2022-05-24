訊聯成立新公司訊聯細胞智藥 開發6款細胞新藥

訊聯生技 (1784-TW) 今 (24) 日參加櫃買中心線上業績發表會，總經理康清原表示，看好再生醫療三法與《生技醫藥產業發展條例》法規支持，集團成立新公司訊聯細胞智藥，首要任務是加速開發 6 款細胞治療新藥。

康清原說明，訊聯生技擅長從科研到臨床的相關應用，訊聯細胞智藥則以技術到產品化為核心，包括再生醫療製劑、細胞治療新藥、智慧研發與智慧健康、外泌體 (Exosome)、基因及細胞治療等。

訊聯細胞智藥成立後，將加速 6 款細胞治療新藥開發，包括急性呼吸窘迫症候群 (ARDS) 人體臨床 2 期、肺部纖維化臨床 1 期、慢性腎衰竭、急性傷口癒合、糖尿病潰瘍的慢性傷口癒合以及退化性關節炎；前 4 項為異體新藥、後兩項則是透過特管法銜接新藥。

康清原表示，外泌體 (Exosome) 屬於無細胞的細胞治療，為新一代幹細胞衍生物，具有脂雙層包覆生長因子，該產品推出不到 2 個月時間就接獲 400 劑委託代工訂單。

此外，外泌體 Exosome 也能進行醫美應用，目前可改善落髮問題，刺激毛髮再生、修復雷射術後疤痕等，後續也積極拓展國內外合作夥伴，取國際市場曝光度。

2025 年全球再生醫療產值將達到 3800 億美元，康清原表示，國內再生醫療三法邁入啟動元年，加上去年底通過的《生技醫藥產業發展條例》，不僅有租稅優惠獎勵，大幅減少藥物研發時間，有機會取得具附款許可讓藥品提早上市。