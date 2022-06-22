中國疫情反覆+印度需求放緩 PVC價跌台廠遇挑戰

由於中國上海等部分區域再度出現封城，拖累需求復甦狀況，中國聚氯乙烯 (PVC) 價格暴跌，加上印度市況震盪、盧比貶值以及雨季提前來臨，近期需求也傳出雜音，短期華夏 (1305-TW)、台塑 (1301-TW)、聯成 (1313-TW)、大洋 (1321-TW) PVC 業務營運將面臨挑戰。

據標準全球數據調查，由於中國疫情反覆，近期亞洲區乙烯法與電石法 PVC FOB 每噸價格紛紛下跌 20 美元，分別來到 1195 美元與 1165 美元；中國 CFR PVC 價格跌到去年 1 月以來低點，近期乙烯法 PVC 每噸價格暴跌 500 元至人民幣 8500 元，電石法下跌 600 元至人民幣 8300 元。

印度業內人士表示，中國新的封城持續時間、對當地需求影響仍存許多不確定性，這些都將決定中國向印度出口 PVC 的狀況。5 月印度預估 PVC 進口量 18 萬噸，其中 50% 以上來自中國，印度 PVC 價格由每公斤 123-124 盧比下跌至 118-120 盧比。

市場消息人士指出，亞洲市場經歷動蕩後，印度國內 PVC 的需求有所減弱，現階段市況波動太大、無法進口，另外，印度盧比兌美元大幅貶值也激勵當地需求傾向在地採購，使進口需求下降。

另外，印度雨季提前來臨，導致 PVC 管產業需求放緩，預計雨季將持續到 9 月，以往雨季期間當地建築、農業 PVC 需求較為疲軟。市場消息人士指出，中國、印度市況可能導致 7 月報價很可能進一步下修，每噸恐下跌 70 美元。

原料乙烯、碳二亞胺 (EDC)、氯乙烯 (VCM) 方面，乙烯因為終端需求較緩，供給端仍充足，近期報價仍呈現下跌，而 EDC 與 VCM 目前價格則持平觀望。

國內 PVC 主要供應商為台塑、華夏、聯成、大洋等業者，華夏認為，中國疫情使 PVC 終端需求受影響，PVC 報價也反轉下跌，疫情趨緩後，亞洲 PVC 報價可望落底回升，但價格波動將不像過去兩年劇烈，今年價格走勢將較溫和。