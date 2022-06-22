美金成停滯型通膨避險標的 投資人緊抱美元資產

美聯準會 (Fed) 近期積極升息以應對通膨飆升，有數據隨著市場波動加劇，投資人紛紛拋售股票和債券，並緊抱美元期盼能度過市場震盪。

通常，外國投資者會將資金匯回本國貨幣，但面臨市場動盪的情況下，更多人選擇持有美元。美國資本流動數據顯示，外國人持有美元部位接近歷史新高。

德意志銀行外匯策略師 George Saravelos 在給客戶的一份報告中指出，美元已經成為躲避全球停滯型通膨 (Stagflation) 的標的，美金是目前為數不多仍能夠提供回報的金融資產之一。

紐伯格伯曼 (Neuberger Berman) 全球貨幣管理主管 Ugo Lancioni 表示，在高通膨的環境下，從長遠來看，理論上美元會貶值，但目前的情況很微妙。一旦全球經濟成長擔憂減弱且緣政治緊張局勢降溫，美元可能將會走軟。

有分析師預期，美元漲勢已來到盡頭。瑞銀認為，美元已經達到長期轉折點，未來幾個月將隨著聯準會 (Fed) 進一步升息而回吐漲幅。

瑞銀表示，Fed 偏好的通膨指標個人消費支出 (PCE) 物價指數在 4 月創下近 2 年最小增幅，顯示通膨壓力可能正在減弱，此外，10 年期美債平衡通膨率也已從一個月前的 3% 降至 2.6%，顯示投資人對 Fed 控制通膨的信心正在提高。

觀察歷史模式，在過去四個升息周期中，美元通常在 Fed 首次升息後的 12 個月內走軟，包含 1994 年至 1995 年、1999 年至 2000 年和 2004 年至 2005 年這三個周期。唯一的例外是在 2015 年開始的短暫周期，當時美元在接下來一年走強。