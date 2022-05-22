停滯性通膨浮檯面 美元指數、日圓ETF成避險焦點

美國 4 月 CPI 增速持續高於預期，加上聯準會主席鮑威爾重申力戰通膨，美元指數觸抵月線後再度向上挑戰 104 關卡，佔美元指數第二大匯率權重的日圓，兌美元匯率也自 131 美元回到 128 美元位置，兩大避險貨幣相對股債資產的分散風險功能再被突顯，投資人可透過期元大美元指數 (00682U-TW)、期元大美元指正 2(00683L-TW) 等外匯 ETF 伺機參與行情。

包含美國升息議題在內，市場現在要面對的不確定因素還包括美國第一季 GDP 增速季減 1.4%，為全球疫情後的首次，各家大型投行紛紛調降對美國的 GDP 成長預測；美國財政部長葉倫日前亦表示，俄烏戰爭下的各國制裁，將導致「停滯性通膨」效應。

期元大美元指數研究團隊指出，近期金融市場恐慌情緒升高時，最明顯發揮避險功能的資產，當屬萬綠叢中一點紅的美元指數。統計第二季以來股市表現，S&P 500 指數下跌 13.4%、台灣加權股價指數下跌 7.9%，同期間美元指數上漲 5.6%，且與 S&P 500 指數的相關係數 - 0.94，幾乎呈完全負相關。

展望後市，就美元指數中佔比最高的歐元來看，歐元區 4 月份 CPI 年增率 7.5% 創歷史新高，且是歐洲央行 (ECB) 目標的 4 倍，使得市場對於 ECB 升息的言論此起彼落，幾位 ECB 官員也於公開場合表示，最快將在 7 月份升息 1 碼，部分官員甚至喊出升息 2 碼。目前市場已反映年底前 ECB 可能升息 2 到 3 次，歐元兌美元近一月自 1.095 下跌至目前 1.060 位置，持續觀察 ECB 後續立場是否更積極。

而日圓在日本央行持續推出寬鬆貨幣政策下，兌美元一度跌破 130 整數關卡，在利空出盡後，回到約 128 位置，近期有止跌回穩跡象，近日全球股市修正，日圓兌美元同步逆勢走高，逐漸發揮避險貨幣之功能，建議投資人可透過美元指數 ETF 及日圓 ETF 如日圓正 2 ETF(00706L-TW) 以及日圓反 1 ETF(00707R-TW) 分散股票部位的風險。

元大投信提醒，期信 ETF 持有的是期貨契約，到期前會將部位轉至其他月份，而不同月份的期貨價格可能不同，因此期信 ETF 的績效表現可能與現貨有所差異，投資人操作時應謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。

至於期信槓桿 ETF 具複利效果特性，長期會與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異，僅適合短期交易操作或可以持續留意行情變化的投資人，操作時應謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。