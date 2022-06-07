別小看「笨錢」 美銀研究：散戶選股表現優於避險基金

長期以來，散戶投資都被當成「笨錢」，認為散戶的操作總是不如人意。不過美國銀行最新的研究認為，並不認可這一傳統看法。

由 Savita Subramanian 領導的美國銀行全球研究定量和股票策略師團隊，發布最新的定量研究報告，這是他們所獲得的結論之一。這份報告透過量化分析，檢視或推翻一些傳統的投資觀念。

報告中提到的第一個投資格言，就是將散戶做為反向指標，當散戶對某個股票特別感興趣時，可能這支股票未來走勢艱難。

最終檢驗結果，美銀認為這一說法並不完全正確。相反地，他們發現，平均而言，散戶買進的股票比避險基金表現要好，即使差別並不大。

分析師指出，以散戶的資金流入來看，散戶買進後的股價表現一直優於平均水準，而散戶賣出後的股價則會低於平均水準。

相比於避險基金，散戶強勁買入的個股，在未來 4 周往往跑贏大盤 1.1 個百分點，而基金買入的股票在未來 4 周平均優於大盤 1 個百分點。

散戶報酬略優於避險基金 (圖表取自 marketwatch)

這一報告也比較了價值股與成長股的表現，美國銀行團隊發現，成長型股票自 1978 年以來表現優於大盤，而價值型股票在 2007 年至 2020 年中期的表現，往往優於大盤。過去 7 年中，有 6 年成長股表現跑贏了價值股。

美銀指出，從長期來看，羅素 1000 價值指數的表現優於羅素 1000 成長指數。但在股票下跌的周期後期，趨勢逆轉，價值股跑贏大盤。

價值股往往在緊縮周期的前 12 個月表現最佳，如果對照目前的情況，美國聯準會於今年 3 月開始升息，市場預計，今年餘下時間內升息還會繼續，直到 2023 年。