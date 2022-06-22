日圓直直落現鈔賣出驚見0.2217 換5萬台幣多賺5500元

日本央行 (BOJ) 維持超寬鬆貨幣政策，持續與美國聯準會等主要央行背道而馳，日圓兌美元周二貶破 136 大關，再創 24 年新低，日圓兌新台幣同步走弱，根據台銀牌告匯率顯示，今 (22) 日盤中現鈔賣出最低來到 0.2217 元，續寫逾 25 年新低；相較今年 3 月初高點，兌換新台幣 5 萬元，相當於多賺到 5500 多元。

日本央行上周五定調，維持既定的超寬鬆利率政策，基準利率 - 0.1%，購債計畫也不變，合乎市場預期，使得日圓進一步走貶，儘管央行總裁黑田東彥強調，將和首相岸田文雄攜手，針對外匯進行適當因應，但日圓兌美元仍失守 136 價位，創 1998 年 10 月以來新低。

日圓兌新台幣方面，若以今年 3 月初高點來看，當時現鈔賣出價 0.2493 元，兌換新台幣 5 萬元，約可換得 20 萬 561 日圓，今天日圓現鈔賣出價驚見 0.2217 元，再創台銀有統計以來新低，若兌換新台幣 5 萬元，約可換得 22 萬 5529 日圓，僅 3 個多月的時間，就能多換 24968 日圓，約合新台幣 5535 元。

日本重啟國門，首批外國觀光客已在 6 月 15 日入境，初期以團客為主，未來可望開放自由行旅客入境，日本向來為台灣人最愛旅遊地之一，但受當局貨幣政策影響，日圓匯價直直落，專家建議旅客可採分批換匯原則，精打細算兌換未來出國旅費。

觀察主要亞幣今年以來對美元表現，截至 21 日止，美元指數累計已大漲 8.81%，日圓則重貶 14.87%，為最弱亞幣，韓元貶值 8.1%，新台幣貶 6.81%，人民幣貶 4.73%，新加坡幣貶 2.3%。