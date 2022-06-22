印度政府傳要求石油公司 搶購低價俄國原油

知情人士透露，印度政府已要求國有石油公司大買低價俄羅斯原油，加強與俄國經貿往來，在西方國家加強制裁莫斯科之際，此舉可能減弱制裁力道。

華爾街日報報導，印度石油企業高層說，最近幾周政府官員積極鼓勵他們想方設法繼續採購，並抓住低價俄國石油的機遇。一位企業高層主管表示，國有石油公司 Indian Oil 正與俄國能源巨頭 Rosneft Oil 磋商，以取得更多供應合約。

一位印度政府官員則說，並未指示石油公司採購俄國原油，「我們不會干預或指導公司進行商業交易，我們的職責是制定政策，不是告訴公司買什麼，不買什麼」。

西方國家一直試圖限制俄國透過龐大油氣出口為烏克蘭戰爭提供資金的能力。而印度成為俄國石油大買家，可能會削弱制裁力道，中國、土耳其等國也擴大購買俄國石油。

Kpler 的數據顯示，自烏克蘭戰爭爆發以來，印度的俄國石油進口量激增逾 24 倍，6 月平均每天採購 100 萬桶，遠高於 2 月的 3 萬桶。國際能源總署（IEA）的數據顯示，這相當於歐洲俄國原油和原油產品進口量的四分之一以上。

印度的決定是商業考量：俄國入侵烏克蘭，引發俄國原油價格暴跌，烏拉爾等級石油最低較布蘭特原油便宜 37 美元。分析師說，周一（20 日）兩者差距縮小至 34 美元左右，顯示俄國原油需求回升。

取得低價石油，對印度具有重大宏觀經濟利益。該國生產的能源，不足以滿足國內需求。 與世界多數地區一樣，印度正努力防止燃料價格上漲導致通膨失控。過去高油價也造成印度經常賬逆差擴大，引發印度盧比大幅貶值。