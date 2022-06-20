聯準會升息債市逆風 投資級債今年已遭提款近千億美元

聯準會升息 3 碼打擊通膨，債券市場面臨資金提款壓力，根據 EPFR 統計顯示，過去一周主要債市皆面臨資金淨流出，其中投資級債今年以來累計已淨流出約 959 億美元。

安聯投信表示，受到通膨壓力與聯準會升息影響，美國 10 年期公債殖利率彈升逾 3.2% 水準，本季以來利率已攀升 89 個基點，包括政府債券、投資級債、非投資級債與可轉債等多數債券資產單周幾乎全線收黑。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，隨著聯準會持續升息，被視為市場情緒風險指標的美國 10 年期公債殖利率持續走高，這也使得包括長天期債券等利率型產品大受影響，主要債券資產面臨逆風壓力。

謝佳伶認為，殖利率彈升也代表整體收息價值大幅提升，相較於美國投資等級債與公債約 3% 到 4% 的水準，利率型產品對追求收益的投資人來說相對具有吸引力。

而投資債券首重留意違約的信用風險，但研判目前違約率上升風險有限，原因在於，許多體質較差的公司因疫情緣故已遭淘汰，當前市場的信用體質佳；其次，過去 10 年債券違約主要是低油價，與現在高油價情況有所不同。

另外，許多美國企業體質穩健且專注於支付利息或降低債務比重，加上在 2022 年、2023 年到期的債券比例偏低，企業再融資的壓力有限。

謝佳伶提醒，隨著聯準會進入升息循環後，投資人應留意因美國公債殖利率走揚的利率風險，相較於長天期的債券，存續期較短的債券因具較低利率敏感度的特性，承擔的風險較低。