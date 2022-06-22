〈房產〉前4月全台預售屋成交3萬件年增28.8% 桃園最熱銷

根據預售屋實價登錄資料，房仲業者統計，今年前 4 月全台預售屋交易量較去年同期成長 28.8%，其中交易之冠由桃園市 6303 件拿下，其次是新北市 5411 件，而台中市則以 4859 件緊追在後，七都平均總價全數突破 1100 萬元。

統計顯示，全台七都平均單價以桃園和高雄上漲最多，漲幅均逾 20%，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年以來國內經濟表現仍穩，加上出口亮眼、通膨增溫支撐房市表現，推升房市預期，帶動預售屋市場交易增溫，房價也持續上漲。不過，可發現雙北與高雄交易皆遜於去年同期，在央行升息與打炒房效應逐步發酵後，預期後續預售市況仍可能持續降溫。

今年前 4 月全台預售屋交易量 30086 件，年增 28.8%，以七都來看，交易量第一名由桃園市拿下，交易件數 6303 件，住宅平均總價 1281 萬元，平均單價為每坪 32.1 萬元。陳金萍表示，身為六都之一的桃園，受惠於各項重大建設與計畫陸續推動、民間投資暢旺，增加就業機會，加上區內重劃區多、推案量大，房價又較雙北市親民，吸引不少雙北甚至新竹客群移居。

數據中發現，全台預售屋交易件數在七都外地區的占比大幅增加。2021 年前 4 月七都占全台比例高達 95.3%，顯示其餘縣市預售屋量能不到 5%，但今年七都交易件數占全台比例僅 80.9%，顯示七都以外地區預售屋交易占比大幅提升，增加至近 2 成。

陳金萍指出，統計顯示，全台七都平均總價全數突破 1100 萬元，其中，台中市的預售屋平均總價達 1714 萬元，超越新北的 1704 萬元，而新竹縣市平均總價為 1570 萬元也逐漸接近新北，桃園則是台中以北五大都會區中的房價凹陷區，平均總價 1281 萬元，購屋負擔相對輕鬆，這也是桃園預售屋交易熱絡的主因。漲幅上，除了新竹縣市漲幅 9.0% 外，其餘六都漲幅都在一成以上，其中以台中與高雄的漲勢最為驚人，漲幅分別高達 37.1% 和 32.0%。

今年以來預售屋每坪平均單價來看，高雄和桃園的漲幅分別為 27.5% 和 21.1%，位居一、二名。陳金萍說明，高雄房市因台積電題材、以及政府推動半導體 S 廊帶，造就高雄房市大漲，但也因漲速過快，交易量能有降溫跡象。至於桃園地區，政府努力實現「三心六線」，串起桃園、中壢與航空城 3 大城市核心，近 2 年在就業、人口與軌道交通等諸多紅利同步發酵下，帶動桃園房市蓬勃發展，為房市前景增添柴火，推升桃園市房價走漲。

陳金萍補充，目前國內工料雙缺、高通膨持的情況下，營建成本居高不下，房價難下修，預期預售屋價格難有降價空間；而在交易量方面，在全球升息循環啟動，烏俄戰事恐將長期推升通膨，經濟景氣有下行風險的狀況下，加上國內疫情仍未緩解，民眾信心面受衝擊，購屋動能恐出現變數，仍需持續觀察。