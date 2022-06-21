北市既存違建修繕將拆除 明年元旦起上路

北市府建管處今 (21) 日宣布，已啟動「違章建築處理規則」的俢正作業，對於 1994 年以前的既存違建將不得修繕，如有修繕行為會優先查報拆除，預計修法通過後於明年元旦起上路。

依台北市現行規定，1994 年 12 月 31 日以前已存在之既存違建，除了危害公共安全或專案計畫優先查報拆除外，其餘得拍照列管，暫免查報拆除處分；既存違建依現行規定在原規模無增加高度或面積的修繕行為，也須拍照列管，無須優先查報拆除。

北市建管處長劉美秀指出，既存違建的建築結構未經建築法或建築技術規則等相關規範檢討，其危害程度較一般合法建築物高，若發生火災，在建築結構已有受損情形之下，如仍有市民持續居住、使用，易產生發生危險的情形。

北市府自去年 9 月起經消防局橫向通報有發生火災者，建管處即依違章建築處理規則第 26 條規定專案查報優先拆除，不過，為訂定明確規範供民眾遵循，因此將相關文字內容納入「台北市違章建築處理規則」修正條文中。

北市府已於 6 月 1 日起至 7 月 1 日辦理「北市違章建築處理規則」部分條文修正草案預告程序，凡是有修繕行為，將會優先查報拆除，修法通過後將於 2023 年 1 月 1 日起正式實施。