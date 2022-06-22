〈內外資看海運分歧〉內資憂Q3旺季不旺 運價再大漲不易

海運即將迎來傳統旺季，然而近來運價明顯陷入修正壓力，對此，內外資解讀不同調，外資陸續出報告看高運價有望維持，但內資法人也提出最新看法，認為終端補庫存需求放緩、市場供需趨向平衡，運價欲大漲不易，預期第三季旺季恐旺季不旺。

由於 SCFI 綜合運價指數自 2 月起連續下跌，即便 6 月起中國解封，歐美航線運價仍呈現緩跌，顯示上海解封效益不如預期。

另一方面，在高通膨壓力持續下，終端銷售放緩，但供給端運能續增，法人預期，第三季傳統旺季可能旺季不旺，長線更面臨供給增、需求降的不確定因素。

先從需求面來看，4 月美國零售存銷比已從 2021 年 3 月的低點 1.10 回升至 1.18，雖仍大幅低於疫情前均值 1.47，但觀察細項存銷比，多數品類已回升至疫情前水準。

而美國 5 月 (扣除汽油) 零售銷售額成長率 5%，已從疫情間年增雙位數，降至歷史均值，尤其油價高漲恐排擠其他支出，令銷售走緩、存銷比提高，因此，法人料美國零售銷售後續將走緩。

供給面上，經過 2-5 月淡季，美西碼頭等候船隻已從去年第四季高峰的超過 100 艘減少 80% 至 20 艘左右水準，法人估產業實際運能將因此提升 17%，再加上碼頭和卡車工人就業已恢復至 2019 年水準，碼頭運作效能提升，預期未來塞港狀況再大增不易。