迎海運Q3旺季 陽明新船報到、萬海推亞洲直航費城

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (14) 日宣布，全新 1.1 萬 TEU 級貨櫃輪穩明輪 6 月 22 日竣工交付，並將投入越太平洋航線 PN3 服務；萬海 (2615-TW) 也宣布，為強化美東市場布局，7 月 8 日起增加費城港掛靠，成為現行巿場上首家提供亞洲至費城港直航服務的航商，在海運傳統旺季即將到來之際，航商持續積極強化營運新動能。

陽明穩明輪向正榮汽船租入並委交今治造船量身打造，今日完成命名。

陽明因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建 14 艘 11,000 TEU 級貨櫃輪，穩明輪為此系列第 11 艘交付新船，且此型船舶配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等環保設備。

陽明強調，此系列貨櫃輪目前已有 10 艘新船完成交付營運，有利加速船隊船齡年輕化，達到節能省油和降低單位成本的綜效，並靈活通行於巴拿馬運河和全球主要港口，使航線配置規劃更具彈性。

隨著越太平洋線即將進入傳統旺季，在穩明輪交付後，即投入陽明 PN3 航線服務，靠港依序為香港 - 鹽田 - 上海 - 釜山 - 溫哥華 - 塔科馬 / 西雅圖 - 釜山 - 高雄 - 香港。

萬海則指出，不斷加強亞洲至美東航線布局，此次 AA9 新增費城直靠服務，靠港順序為海防 - 蛇口 - 高雄 - 青島 - 查爾斯頓 - 費城 - 紐約 - 海防。