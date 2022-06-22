〈台股盤前〉美四大指數跳漲逾2% 短線醞釀技術性反彈

美股 21 日上演低點反彈行情，四大指數皆大漲逾 2%，台股昨日也在電子、金融攻高帶領下，大盤漲近 400 點，站回 5 月中旬低點 15616.6 點，法人認為，短線跌勢可望放緩、出現技術性反彈，但通膨疑慮仍存，行情難有延續操作上仍需謹慎為上。

美股四大指數漲勢強勁，道瓊指數上漲 2.15% 收在 30530.25 點，那斯達克指數上漲 2.51% 至 11069.3 點，標普 500 指數上漲 2.45% 至 3764.79 點，費城半導體指數上漲 2.75% 收 2649.4 點。

國內外新聞方面，美國半導體晶片法案目前仍懸而未決，國會領袖 21 日開始為晶片法案進行會商，民主黨領袖眾議院議長佩洛西、參議院多數黨領袖舒默會晤共和黨的眾院領袖 Kevin McCarthy 與參院領袖麥康諾，希望達成折衷共識。

美國總統拜登、財政部長葉倫近期表示，美國經濟衰退並非不可避免，全球首富馬斯克，以及高盛等各大頭行也都齊聲警告美國經濟衰退風險上升。同時間，美國消費者面臨能源價格上漲的壓力，美國政府竭力尋找解決方案，美國總統拜登表示透露，將在本週末前決定是否要求國會暫停徵收聯邦汽油稅。

通膨高漲下全球終端消費需求也出現動搖，手機庫存天數也節節攀升，據統計已逼近 50 天，且手機廠庫存仍有 3000 萬支，也對零組件供應商造成壓力，市場傳出，聯發科已下修第三季投片量，並放緩新晶片投片速度。

相對之下，矽晶圓今年仍維持供不應求，環球晶董事長徐秀蘭表示，下半年除小尺寸產能非滿載外，其他廠區也都維持滿載生產，12 吋產能利用率還是非常滿、上游需求非常健康，現在簽的長約都是 2028 年後，最長已看到 2031 年。

隨著電動車成為主流，電池供應鏈已成為焦點，台廠碩禾旗下正極材料廠芯和能源近期搭上電動車趨勢，切入中國動力電池供應鏈，目前稼動率已提升至 7 成，預計第三季就會滿載，且應客戶要求將再啟動擴產，預計明年產能達萬噸等級，為台廠最大。

另外，經濟部能源局因應淨零轉型、能源轉型目標，近期陸續研擬修正相關草案，昨日再預告，再生能源發展條例部分條文修正草案，其中，為強化屋頂型太陽光電推動，將新增建築物屋頂設置太陽光電的規範。