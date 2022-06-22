〈紐約匯市〉 風險胃納回升 美元走軟 日圓兌美元貶破136關卡

全球股市周二 (21 日) 大幅走高，隨著風險胃口回溫，美元指數走軟。日本央行 (BOJ) 的超寬鬆政策立場，與美國 聯準會 (Fed) 積極壓制通膨的決心形成強烈對比，日圓兌美元周二貶破 136 日圓大關，再創 24 年新低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.28%，報 104.41，對 Fed 繼續維持緊縮立場的預期，仍使美元於高位徘徊。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 周二釋出鷹派立場，稱聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 對 7 月升息 2 碼或 3 碼的指引是合理的，重申 Fed 不得不收緊貨幣政策。

鮑爾本周將出席參眾兩院作證，交易員將關注鮑爾的證詞，尋求未來政策動向的相關線索。

經濟數據方面，因房價再飆新高且抵押貸款利率上升，排擠市場上的新買家，美國 5 月成屋銷售跌至 2 年低點。

歐元兌美元升 0.23% 至 1.0535 美元。歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家 Philip Lane 表示，ECB 將於 7 月會議升息 1 碼，但 9 月升息幅度仍有待確定，但不排除升息 2 碼的可能性。

Lane 日前指出，歐元區通膨率屢創新高，可能助長市場上的通膨心理，即消費者和企業將因應高通膨預期而調整習慣，例如提前支出或是抬高商品售價，而這種行爲也會繼續推升通膨。

英鎊兌美元升 0.24% 至 1.2278 美元。英國央行 (BOE) 首席經濟學家 Huw Pill 也發表鷹派言論，他預期英國央行未來數月將藉進一步升息來對抗通膨。

日圓兌美元貶 1.15% 至 136.63 日圓，創 1998 年 10 月以來新低。今年迄今，日圓兌美元已跌逾 18%。

瑞穗 (Mizuho) 高級經濟學家 Colin Asher 表示：「日圓走勢似乎主要受資金流動所驅動，理由和上周、上上周以及上上上周相同，即日本央行將會是 G10 國家中最後一個升息的央行，且聯準會正在加快升息步伐，兩者恐存在更大利差。」

日本央行上周五打破市場對於政策變化的預期，繼續堅守超寬鬆貨幣政策，帶動日圓走貶，央行並持續加大購債力道，致力於將 10 年期日債殖利率維持在 0%-0.25% 的目標區間內。

ING 分析師發布報告稱，鮑爾本周證詞的鷹派基調，很可能再度導致日圓走軟。

加密貨幣市場自近幾周的猛烈跌勢中反彈，比特幣重返 20,000 美元上方，漲 2.7% 至 20,856 美元，以太幣漲 2.5% 至 1,126.5 美元。

截至台灣時間周三 (22 日) 約 6:00 價格：