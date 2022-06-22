〈紐約匯市〉 風險胃納回升 美元走軟 日圓兌美元貶破136關卡

〈紐約匯市〉 風險胃納回升 美元走軟 日圓兌美元貶破136關卡 (圖：AFP)
〈紐約匯市〉 風險胃納回升 美元走軟 日圓兌美元貶破136關卡 (圖：AFP)

全球股市周二 (21 日) 大幅走高，隨著風險胃口回溫，美元指數走軟。日本央行 (BOJ) 的超寬鬆政策立場，與美國 聯準會 (Fed) 積極壓制通膨的決心形成強烈對比，日圓兌美元周二貶破 136 日圓大關，再創 24 年新低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.28%，報 104.41，對 Fed 繼續維持緊縮立場的預期，仍使美元於高位徘徊。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 周二釋出鷹派立場，稱聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 對 7 月升息 2 碼或 3 碼的指引是合理的，重申 Fed 不得不收緊貨幣政策。

鮑爾本周將出席參眾兩院作證，交易員將關注鮑爾的證詞，尋求未來政策動向的相關線索。

經濟數據方面，因房價再飆新高且抵押貸款利率上升，排擠市場上的新買家，美國 5 月成屋銷售跌至 2 年低點。

歐元兌美元升 0.23% 至 1.0535 美元。歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家 Philip Lane 表示，ECB 將於 7 月會議升息 1 碼，但 9 月升息幅度仍有待確定，但不排除升息 2 碼的可能性。

Lane 日前指出，歐元區通膨率屢創新高，可能助長市場上的通膨心理，即消費者和企業將因應高通膨預期而調整習慣，例如提前支出或是抬高商品售價，而這種行爲也會繼續推升通膨。

英鎊兌美元升 0.24% 至 1.2278 美元。英國央行 (BOE) 首席經濟學家 Huw Pill 也發表鷹派言論，他預期英國央行未來數月將藉進一步升息來對抗通膨。

日圓兌美元貶 1.15% 至 136.63 日圓，創 1998 年 10 月以來新低。今年迄今，日圓兌美元已跌逾 18%。

瑞穗 (Mizuho) 高級經濟學家 Colin Asher 表示：「日圓走勢似乎主要受資金流動所驅動，理由和上周、上上周以及上上上周相同，即日本央行將會是 G10 國家中最後一個升息的央行，且聯準會正在加快升息步伐，兩者恐存在更大利差。」

日本央行上周五打破市場對於政策變化的預期，繼續堅守超寬鬆貨幣政策，帶動日圓走貶，央行並持續加大購債力道，致力於將 10 年期日債殖利率維持在 0%-0.25% 的目標區間內。

ING 分析師發布報告稱，鮑爾本周證詞的鷹派基調，很可能再度導致日圓走軟。

加密貨幣市場自近幾周的猛烈跌勢中反彈，比特幣重返 20,000 美元上方，漲 2.7% 至 20,856 美元，以太幣漲 2.5% 至 1,126.5 美元。

截至台灣時間周三 (22 日) 約 6:00 價格：

  • 美元指數報 104.4159。-0.0589%
  • 歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0534 美元。+0.2188%
  • 英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2273 美元。+0.2123%
  • 澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6972 美元。+0.3021%
  • 美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2912 加幣。-0.5162%
  • 美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 136.58 日圓。+1.1030%

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