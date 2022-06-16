高盛交易部門：美股在升息後的反彈已經完成 將繼續下挫

美國聯準會周三 (15 日) 大幅升息 75 個基點，但美股不跌反漲。高盛的銷售和交易部門認為，劇烈升息後的美股反彈已經完成，接下來又是新一輪痛苦的開始。

一如近兩日市場預期，為壓制猛烈的通膨，聯準會一口氣升息 75 個基點，為 1994 年以來首次。會後聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，下次會議還是可能升 50-75 個基點，但「我不認為這種升息幅度會成為常態」。

鮑爾的說法及表態，沒有比市場預期的更鷹派，幫助股市由谷底彈升，標普 500 指數收漲 1.46%，那指彈升 2.5%，三大指數均創 6 月 2 日以來最佳單日表現。

高盛銷售和交易部門的 John Flood 發布市場報告，認為現在的反彈不值得期待。跡象之一是，周三表現最佳的個股，包括眾多「低品質」股票，像是不獲利的科技股、高估值軟體股，與市場最被看空的股票。

Flood 預測，市場經過周三的短暫反彈後，將繼續探底，企業將進入庫藏回購的停電期，散戶仍苦於加密貨幣崩跌的逆風，交易者仍持有現金繼續觀望。

聯準會也很難再暗助市場。高盛全球經濟學家 Daan Struyven 指出，聯準會今天的動作表明，通膨還是央行的首要目標，已經顧不上其他地方是否會造成損害。

股市在月底唯一的「援軍」，可能是來自退休基金的再平衡需求。高盛模型預測，美股在月末和季末將出現 300 億美元的淨流入，這一規模相較於過去幾年，都是排名居前的數量。