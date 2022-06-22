外資棄息賣壓沉重 聯電除息首日陷貼息

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (22) 日除息行情，除息參考價為 46.3 元，雖然聯電 ADR(UMC-US) 周二大漲，但在外資棄息賣壓沉重下，除息行情失靈，股價開平震盪走低，盤中最低下探至 45.3 元，面臨貼息窘境。

美股周二 (21 日) 逢低承接買盤湧入，四大指數同步強彈收紅，道瓊大漲逾 640 點，費半指數也勁揚 2.75%，聯電 ADR 大漲 6.8%、衝上 7.97 美元。

不過，從外資動向來看，聯電共遭外資連九賣、大賣超過 20 萬張，昨 (20) 日除息前夕更持續賣超近 3 萬張，在外資棄息下，聯電除息行情面臨不小壓力。

聯電除息前夕，亞系外資出具最新報告指出，雖然第三季產能將維持吃緊，但由於 PC 和電視需求放緩，第四季 8 吋產能利用率估將下滑，調降今年獲利預估，將目標價由 50 元下修至 49 元，但重申「優於大盤」評等。

聯電 5 月營收 244.33 億元，月增 7.18%，年增 42.14%，連續 8 個月創新高；前 5 月累計營收 1106.52 億元，年增 37.17%。從財測數字推算，法人估 6 月營收仍將站穩 200 億元大關，但可能中止連續 8 個月創高。

