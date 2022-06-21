〈台幣〉股匯齊揚小升收29.715元 交投偏淡

台北股匯今 (21) 日展開反彈，台股終場勁揚 361 點，收全場最高 15728 點，新台幣兌美元匯率也小幅走揚，但拋匯力道有限，終場升值 2.5 分，收在 29.715 元，台北及元太外匯市場交投偏淡，總成交值僅 11.235 億美元。

新台幣兌美元匯率今天呈現偏升整理走勢，變動不大，最高來到 29.7 元，升值 4 分，買賣匯雙方交投意願不高，終場匯價以 29.715 元作收，小升 2.5 分，台北外匯市場成交金額縮至 7.69 億美元，元太外匯市場成交金額 3.545 億美元。

台股今天由電子扛起多頭大旗，台積電重返 500 元之上，金融、航空雙雄、鴻家軍等也獲資金點火，加權指數終場大漲 361 點，收在 15728 點，站上 5 日線，外資終止連二砍，轉為買超 181.66 億元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.36%，歐元反彈 0.38%，新加坡幣與新台幣分別升值 0.11%、0.08%，日圓則貶值 0.41%，人民幣也貶 0.15%，韓元貶值 0.09%，亞幣互有升貶。

聯準會主席鮑爾將在美東時間 22、23 日，分別前往參院及眾院進行聽證會，此外，美國周四也將公布一系列製造業與服務業的相關經濟數據，市場屏息以待。