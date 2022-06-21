高盛：美國經濟衰退的風險走升 而且更加接近

風水輪流轉，高盛策略師已經開始改變對美國經濟衰退可能性的看法。

高盛首席經濟學家哈祖斯 (Jan Hatzius) 在給客戶的最新報告中寫道：「我們現在認為經濟衰退風險更高、更接近。」「主要原因是我們的預期成長路徑現在偏低了，我們越來越擔心如果能源價格進一步上漲，即使經濟活動急劇放緩，聯準會 (Fed) 也將不得不對高總體通膨和消費者通膨預期做出強有力的反應。」

雖然高盛沒有明白表示將發生衰退，但仍保持其預測立場，但該行對預測模型進行了更改，充分說明了其擔憂。

首先，哈祖斯將美國經濟的衰退機率從 15% 提高到 30%。其次，他也調降了今年底前和 2023 年的 GDP 預期。

他補充說：「在沒有重大失衡需要緩解的情況下，適度過度緊縮導致的衰退很可能是淺度的，即使是更淺度的衰退，失業率也平均上升約 2.5 個百分點。」「這次衰退另一個讓人擔憂的地方，是財政和貨幣政策的反應可能比平時更加有限。」

高盛更為謹慎的語氣，與競爭對手德意志銀行 (Deutsche Bank) 預測 2023 年將發生衰退的說法不謀而合。德意志銀行是目前唯一一家真正預測明年將出現衰退的華爾街投行。在此同時，特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克周一 (20 日) 在接受《彭博》採訪時警告，短期內經濟衰退的可能性很大。

無論如何，資產市場繼續交易，即使已預期未來 6 到 12 個月的某個時點經濟會出現大幅放緩。

今年到目前為止，標準普爾 500 指數已下跌近 23%，為 1932 年以來最糟糕的開年走勢。光是上周，標普 500 指數就下跌了 5.8%，這是自 2020 年 3 月新冠疫情爆發導致市場崩盤以來的最大跌幅。

備受散戶和機構投資人喜愛的蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 和迪士尼 (DIS-US) 等股票，今年以來分別下跌達驚人的 25.9%、26.4% 和 39%。而且商品通貨膨脹情形比比皆是：沃爾瑪 (WMT-US) 販售的兩件包裝白牌男士平角內褲標價 23 美元。

貝萊德全球固定收益投資長雷德 (Rick Rieder) 表示，「我認為今年不會看到經濟衰退。」「但明年肯定看得到。」