〈美股早盤〉市場情緒改善買氣回籠 主要指數開高

美國連假過後，投資人情緒似乎有所改善，美股期貨盤前反彈，一些投資人認為近期市場有些跌過頭，開始逢低進場，美股周二（21 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數大漲逾 400 點或近 1.5%，那斯達克綜合指數漲逾 250 點或近 2.5%，標普 500 指數漲近 2%，費城半導體指數漲近 3%。

美國總統拜登表示，美國經濟衰退並非「不可避免」，但對於評估市場是否已經觸底的投資人來說，前景依然危險。按照過去歷史來看，熊市通常需要一段時間才會到底，尤其伴隨經濟衰退的環境下，如同 2008 年金融危機那般。

市場對經濟衰退與擔憂與日俱增，先前德銀與高盛都示警，經濟萎縮的風險正在上升，由於通膨與烏克蘭衝突對全球經濟的負面影響，高盛將明年經濟衰退的機率從先前的 15% 上修至 30%。

除高盛外，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周二在卡達經濟論壇上也表示，美國經濟陷入衰退的可能性高於不會衰退。與此同時他也澄清特斯拉的大裁員計畫，稱將撤裁全職員工約 10%，但增加兼職員工數，而整體員工數將下降 3.5%。

此外，越來越多央行官員暗示願意犧牲經濟來穩定物價，英國央行首席經濟學家 Huw Pill 今日表示，需要進一步收緊貨幣政策應對日益嚴重的通膨，儘管他也擔心此舉會給英國經濟帶來衰退風險。

聖路易 Fed 總裁布拉德（James Bullard）也警告，聯準會（Fed）若不採取有足夠說服力的行動，預料美國通膨可能失控。

截至台北時間周二（21 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

Lennar(LEN-US) 早盤上漲 1.27%，至每股 65.45 美元

美國建商 Lennar 盤前公布最新財報，經調整後每股獲利報 4.69 美元，超乎市場預期的 3.96 美元，營收表現也優於市場預期。不過該公司表示，在臨近季末時，看使看到利率上升與房價快速上漲的影響。

推特 (TWTR-US) 早盤上漲 1.11%，至每股 38.20 美元

馬斯克周二表示，在完成對推特 的收購之前，需要克服三個主要障礙：假帳戶、債務融資、股東批准。與此同時，根據推特向美國證券交易委員會（SEC）提交的新文件，董事會一致建議股東批准將公司以 440 億美元出售給馬斯克。

家樂氏 (K-US) 早盤上漲 4.10%，至每股 70.31 美元

家樂氏宣布將分拆為三個獨立上市公司，分別為北美穀物業務和植物部門、其零食、麵條、國際穀物和北美冷凍早餐品牌，前者占該公司去年總營收約 20% 左右，後者品牌占約去年營收約 80%。家樂氏表示，預計這宗免稅的分拆行動將於 2023 年底完成。新公司的名稱尚未確定，兩家分拆後的影子管理團隊將在稍後公布。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月成屋銷售預期 539 萬戶，前值 561 萬戶

華爾街分析：

Principal Global Investors 策略師 Seema Shah 表示，投資人可能會看到今年股價大跌公司的價值；然而一旦投資人開始看到企業獲利成長持續下滑，股市將進一步下跌。

ActivTrades 技術分析師 Pierre Veyret 表示，儘管今年夏季初中期投資前景仍不明朗，但一些試圖逢低進場的投資人已看到契機。各國央行立場正迅速轉向超級鷹派以遏止通膨，這也被這些投資人視為是好消息。