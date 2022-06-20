通膨壓力未解、資金面不挺 台股短線反覆築底

台股今 (20) 日持續下挫，終場大跌 273 點收在 15367.58 點，回測 2021 年 5 月 17 日新低點，投信認為，在通膨壓力與企業下修資本支出壓力，加上缺乏資金面相挺，指數短線將反覆築底。

台股今天少了權值股撐場，加上鋼鐵、運輸類股相繼破底，金融股尾盤臨門一腳，拖累指數終場下挫 273.68 點，終場收在最低 15367.58 點。

PGIM 保德信金滿意基金經理人賴正鴻表示，聯準會偏鷹立場，使得資金流動性佳且與全球景氣高度連動的台股也應聲下挫，電子類股受升息影響首當其衝，導致指數再度出現反覆測底走勢，今天在三大類股齊跌，拖累大盤指數下挫續跌。

賴正鴻指出，由於美國通膨未能有明顯放緩跡象，市場預期 7 月聯準會仍將維持升息 3 碼的步調，亦使得需求面雜音開始出現。

此外，企業端也面臨庫存調整等問題，加上俄烏戰爭導致國際原物料大漲、部分國際企業開始下修資本支出等，在資金面不利的情況下，需要時間逐步消化利空，大盤將持續反覆築底。

安聯投信台股團隊表示，因市場持續消化經濟前景變數，加上通膨問題牽動未來供需，廠商現階段對下半年看法偏向保守，並採持續觀察態度。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，在總經面變數仍多的情況下，市場仍將波動，建議優先觀察美國狀況和時改善，關注重點包含：烏俄地緣政治動盪與油價走勢，以及產業下修何時明朗。