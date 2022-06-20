保瑞、北極星、藥華藥 生技股成為資金避風港

不只是美國通膨帶動聯準會升息，全球經濟體系在此時都出現了嚴重程度不等的通膨情形。這樣的情況下，股市已經一腳踏進「熊市」的狀態，也就是我們常說的空頭盤，而這種盤勢率先影響的就是電子股、再來就是其他傳統產業也會陸續出現影響，而少數受衝擊較小的，則是生技族群，他們是目前盤面上最能見到的資金避風港。

會有這樣的情形，是因為生技股「普遍不受到民生消費力影響」，這意味著就算通膨讓民眾消費意願降低，也不會直接衝擊到生技股的收入，而上週五生技上櫃指數還小漲 1.23% 就說明了產業的強勢性。

北極星 (6550-TW) 從 6 月 6 號掛牌上市以來就受到關注，個股最高曾經到達 113 元，並且目前還在頂點徘徊。北極星是研發「癌症新藥」的藥廠，目前旗下核心藥物 ADI-PEG20 正處於解盲階段，該藥可以將血液中的精氨酸分解掉，而精氨酸是癌細胞所需要的養分，這意味著如果解盲成功，該藥品可能成為輔佐癌症治療的重要突破，在進行化療的同時，同時阻絕癌細胞的營養，對癌症雙重打擊而讓癌細胞餓死。

不過，這類新藥廠最大的問題就是「餅要畫到什麼時候才可以吃？」，目前北極星還屬於題材性質，在公司營運上依然是虧本製藥當中，做為短期的資金避風港很合適，但不要想著能放多長，最好短波獲利就先離場，當然如果一系列解盲順利成功，該藥將能為北極星帶來巨大的利益。

相較於北極星，保瑞 (6472-TW) 就是完全相反，以基本面樂觀來取勝的生技公司。近期保瑞宣布以新台幣約 60 億元併購安成國際藥業，取得安成的 100% 股權，有進一步強化公司 CDMO 業務的野心。所謂 CDMO 是英文「委託開發暨製造服務」的縮寫，以科技股來類比的話，就是像台積電那樣的晶圓代工業務，負責幫別的廠商代工製藥。

因為 CDMO 不是「自行開發」這種吃老本、投資未來的工作，所以保瑞的收入一直都很穩定。該公司的 EPS 從 2019 年開始分別為 6.08、8.63、9.82，而今年第一季 2.62，也有達標平均水準，也就是說即使全球經濟不景氣，保瑞的收入也還是維持在自設範圍內，甚至有可能進一步成長。

藥華藥 (6446-TW) 更是一檔公司大幅度虧損，股價卻高居於 400 元以上的生技型態代表股，該公司目前倚靠血癌新藥 Ropeg 來扭轉獲利，該藥去年成為第一個獲美國 FDA 核准的 PV 一線用藥，並且於今年開始銷售，前五月營收 9.52 億元、年增 496％，並且創下歷史新高紀錄。藥華藥的表現，就是標準生技股的「三年不開張、開張吃三年」型態，然而藥華藥目前仍然虧損，還要看後續獲利能不能將公司營運表現轉正，屬於生技股中風險相對高的股票。

以目前的盤勢看來，就只有生技股比較有活水湧入，其他股票都在承受賣壓而下跌。同時，外資也有將資金抽出台股、或是將小部位資金投入生技股的情形出現，好比剛剛提到的藥華藥，近三個月外資買超 2671 張，就有點「避險」的意味，短期生技股應該都會持續在盤勢上活躍，我個人認為台股有機率會跌破萬五，屆時才會開始測試下一波支撐，若有投資人習慣通膨利空出盡的感覺，資金就有可能重新回到電子股。

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