航運股翻船、聯家軍力撐 台股跌273點收15367點 創13個月新低

台股今 (20) 日小漲開出後隨即跳水重挫，電子股摜壓，航運股更成為殺盤重心，金融股也無力，雖然聯發科、聯電奮力撐盤，台積電跌勢也收斂，加權指數終場仍大跌 273.68 點或 1.75%，收在全場最低 15367.58 點，創 13 個月新低，成交值 2649.9 億元。

櫃買指數終場下跌 6.52 點或 3.38%，收在 186.37 點，成交值 652.53 億元。上市櫃成交值合計 3302.43 億元。

觀察主要電子股表現，台積電今天盤中再破底，最低來到 495 元，創 1 年半新低，但午盤後低接買盤進場，跌勢逐漸收斂，終場跌 0.6%，收 498 元；台達電、國巨、瑞昱、廣達、友達、大立光等賣壓都很重。

聯電 22 日除息，每股配發 3 元現金股利，今天無懼大盤賣壓，股價逆勢走揚，一度漲逾 2%，衝上 49 元，終場漲勢縮小收 48.05 元；聯發科也將於 23 日派發每股 73 元現金股利，為除息行情暖身，今天股價同步上漲 1%，收 840 元。

航運股出現棄息賣壓，貨櫃三雄重挫 6-8%，長榮、陽明股價創波段新低，散裝航運股慧洋 - KY、四維航、新興、裕民、台航等也大跌 7-9%，航空雙雄同步遭狙擊，下挫超過 4%。上市運輸類股指數終場大跌 7%，為盤面最弱勢族群。

其他傳產族群方面，紡織股相對有撐，儒鴻喜迎國際大廠急單、短單，加上美元強升有助匯兌收益，今天股價逆勢上漲約 1%，聚陽則收跌逾 1%；鋼鐵股持續受通膨、原物料高漲、需求疲弱等因素影響，今天遭大舉拋售，中鋼領跌逾 3%，東和鋼鐵、春雨、志聯等多檔均重挫逾半根跌停板。

金融股開高走低，隨著賣壓湧現陸續翻黑，其中國泰金、開發金等大跌超過 2%，富邦金、華南金、中信金、彰銀、兆豐金等均震盪走低，台新金則逆勢收漲，第一金、玉山金也以小跌作收。