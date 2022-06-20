外資低接6檔金融股、航空雙雄 今年賣超直逼9000億元破紀錄

台股今 (20) 日終場大跌 273.68 點、收在 15367.58 點，創今日與今年最低，更回測 2021 年 5 月 17 日的 15159 低點。外資再賣超 85.05 億元，逢低承接 6 檔金融股、航空雙雄，若拉長時間來看，外資累計今 (2022) 年賣超已經直逼 9000 億元、破紀錄。

外資今天又賣超 85.05 億元，為連 2 賣；自營商賣超 23.24 億元，為連 3 賣；只有投信由賣轉買，敲進 4.75 億元；三大法人合計賣超 103.55 億元；但若看到今年以來，上半年還沒過完，外資賣超金額已高達 8985 億元。

台指期部分，外資近期於台指期操作連續偏空，於台指期續賣 1719 口多單，累計淨空單部位拉高到 14683 口，顯示外資對台股現貨、期貨操作明顯轉空。

外資買超前 10 名，元大台灣 50 反 1 獲買超 18.77 萬張居冠，群創 6.51 萬張、兆豐金 2.98 萬張、長榮航 2 萬張、台新金 1.85 萬張、第一金 1.73 萬張、中信金 1.39 萬張、臺企銀 1.26 萬張、華航 1.09 萬張，元大滬深 300 正 2 為前 10 大中唯一未破萬張個股。

外資賣超前 10 大，新光金 2.82 萬張、聯電 1.8 萬張、中鋼 1.4 萬張、台積電 1.2 萬張、陽明 1.16 萬張、華新 1.12 萬張、國泰永續高股息 1.11 萬張、友達 1.1 萬張，其餘依序為漢翔、中石化。

投信買超前 10 名，聯電 2.27 萬張、陽明 1.02 萬張，其餘依序為：東和鋼鐵、文曄、華新、玉山金、鴻海、台塑、仁寶、中信金。

投信賣超前 10 名，群創 6.38 萬張、兆豐金 2.97 萬張、興富發 1.27 萬張、長榮 1.1 萬張、中鋼 1.01 萬張，其餘依序為：亞泥、裕民、第一金、聯強、慧洋 - KY。

自營商買超前 10 名，依序為：國泰美國道瓊反 1、元大 S&P500 反 1、富邦臺灣加權反 1、期元大 S&P 原油反 1、元大滬深 300 正 2、長榮、中信電池及儲能、富邦 NASDAQ 反 1、中鋼、仁寶。

自營商賣超前 10 名，元大高股息 4.6 萬張、國泰永續高股息 4.18 萬張、元大台灣 50 反 1 遭賣 4.08 萬張，其餘依序為：長榮航、富邦特選高股息、國泰臺灣加權反 1、元大台灣 50、國泰費城半導體、東和鋼鐵、富邦台 50。

整體來說，外資上週單週賣超 1,078.1 億元，成為新興亞股外資賣超之首，今天持續倒貨，摜壓台股目前最低本益比幾乎是 5 年平均值 2 倍標準差之下，來到 11.3 倍，位於相對低點，投資人可趁本益比回落到長期低檔位置，擇優逢低布局。