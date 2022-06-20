台股再破底失守15400點 三大法人賣超103.55億元 外資連2砍

台股今 (20) 日震盪走低，電子股浮現賣壓，航運股更跳水重挫，金融股也無力，雖然聯發科、聯電奮力撐盤，加權指數終場仍大跌 273 點，收在全場最低 15367 點，創 13 個月新低，成交值縮至 2650 億元。三大法人合計賣超 103.55 億元，外資連 2 砍。

觀察三大法人資金變動情形，外資持續賣超 85.05 億元；投信轉為買超 4.75 億元；自營商賣超 23.24 億元。三大法人合計賣超 103.55 億元。

台積電今天盤中再破底，最低來到 495 元，創 1 年半新低，但午盤後跌勢逐漸收斂，終場跌 0.6%，收 498 元，失守 500 元大關。聯電、聯發科將於 22、23 日進行除息交易，每股分別配發 3、73 元現金股利，今天無懼大盤賣壓，股價雙雙逆勢走揚，聯電終場收 48.05 元，聯發科漲 1% 收 840 元。

千金股方面，股王矽力 - KY 逆勢上漲 2.4%，收 2315 元，力旺漲逾 1%，股后信驊同步收漲，不過，祥碩及 AES-KY 均大跌逾半根停板，譜瑞 - KY 也跌 1.5%。亞德客 - KY 法說明日登場，今天一度漲至 988 元，但賣壓隨之湧現，收 949 元。

航運股今天殺聲隆隆，貨櫃三雄重挫 6-8%，長榮、陽明股價創波段新低，散裝航運股慧洋 - KY、四維航、新興、裕民、台航等也大跌 7-9%，航空雙雄同步遭狙擊，下挫超過 4%。上市運輸類股指數終場大跌 7%，為盤面最弱勢族群。

金融股開高走低，隨著賣壓湧現陸續翻黑，其中國泰金、開發金等大跌超過 2%，富邦金、華南金、中信金、彰銀、兆豐金等均震盪走低。鋼市需求仍疲弱，使得鋼鐵股持續遭拋售，中鋼領跌逾 3%，東和鋼鐵、春雨、志聯等多檔均重挫逾半根跌停板。