〈台股盤後〉航運、鋼鐵摜壓大盤收最低 一年多漲勢幾乎回吐

台股今 (20) 日在無主流權值股撐盤，鋼鐵、運輸類股大舉破底，金融股又殺尾盤之下，加權指數終場大跌 273.68 點、收在 15367.58 點，不但是今日最低點，更回測 2021 年 5 月 17 日的 15159 低點，成交量 2649.9 億元。

權值股今天普遍疲弱，台積電 500 元在尾盤依舊失守，終場跌 3 元、以 498 元作收，但台積電並非壓盤重心，影響大盤跌點僅約 25.9 點；其餘權值股部分，大立光下跌 3.28%、收在 1620 元，鴻海小跌 0.5 元、以 109 元作收。

值得一提的是，在電子股一片綠油油中，矽力 - KY 逆揚超過 2%，聯發科也挾除息行情逆勢上漲逾 1%。

而今日重災區在運輸類股，漢翔重挫跌停，貨櫃三雄中的萬海、長榮皆下跌逾 8%，陽明也跌逾 6%；散裝航運同樣弱勢，新興、裕民下跌逾 7%；中航也跌逾 8%，摜壓運輸指數大跌 7%，為盤面上最弱勢類股。

鋼價仍受通膨、地緣政治等因素干擾，需求偏弱，衝擊鋼鐵股股價頻頻破底，東和鋼鐵、海光、美亞都大跌超過 8%，中鋼下挫超過 3%，燁興、第一銅、佳大、燁輝也都很疲軟。

金融股尾盤也翻黑跳水下殺，台企銀跌超過 3% 最弱勢，開發金、合庫金、國泰金、永豐金都殺尾盤終場下挫超過 2%。

整體來說，聯準會在 6 月升三碼過後，7 月預期還會再升息，升息導致資金退潮，短空的行情讓外資接連拔檔，台股今天重挫，將一年多的漲勢幾乎回吐，短線止跌訊號尚未浮現，加上整個外在環境不佳，宜審慎操作。