中國清零政策影響 5月日本國內白色家電出貨年減11%

5 月日本國內的白色家電出貨金額年減 11.1% 至 1894 億日圓，連續 2 個月衰退，其中，出貨金額比例較大的室內空調年減 14.8% 至 732 億日圓，洗衣機年減 37.9% 至 184 億日圓等，主要是受中國清零政策造成的出貨延誤影響。

日本電機工業會 (JEMA) 周一 (20 日) 公布，2022 年 5 月的日本國內白色家電出貨金額，較去年同期減少 11.1% 至 1894 億日圓，連續 2 個月衰退。

以品項來看，室內空調年減 14.8% 至 732 億日圓， 洗衣機年減 37.9% 至 184 億日圓，微波爐年減 24.2% 至 55 億日圓，空氣清淨機年減 32.1% 至 31 億日圓等；另一方面，吸塵器和電熱水壺等的出貨金額則超越去年同期，其中吸塵器年增 88.3% 至 106 億日圓，電熱水壺年增 69.2% 至 11 億日圓。

JEMA 指出，上海封城除了造成當地工廠停工，另外零件調度和船舶入港也出現延滯現象；封城對於每家製造商所造成的影響程度不同，有多家廠商的空調和洗衣機出貨都受到影響。

至於後市展望，JEMA 表示，空調產品的出貨動向，將左右整體出貨金額表現，數字會因為夏天的氣溫變化而大為不同，而關於上海解封後，生產和物流正緩慢回溫，但影響仍持續，不會立即恢復正常。