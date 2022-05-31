中國清零 9成北京日企在家工作 15%認為投資受影響

由在中國發展的日本企業組成的「中國日本商會」，週二 (31 日) 公布中國清零政策相關影響的問卷調查結果，其中 5 月有逾 9 成比例實施在家上班，其中以北京市的日企居多，此外有 15% 日企表示，投資計畫受到影響。

該份問卷是在 2022 年 5 月 19 日至 5 月 23 日期間實施調查，中國日本商會 577 個會員企業當中，有 85 家企業回答、比例 15%，其中有 82 家是位在北京市內。

在中國清零政策影響之下，有 51% 回答「完全在家工作」、41% 回答「局部或幾乎在家工作」，另外 6% 回答「部分業務停止」。關於對公司營運造成困擾的主要理由，答案選擇「員工出勤」的企業最多，接著為「付款相關」、「都市間移動」和「物流」等。

物流方面，選擇「完全無法調度」、「必要量的 3 成以下」或「必要量的一半左右」幾個答案的佔 32%；另外 29% 回答「必要量的 7 成以上」，11% 回答「數量足夠」。

關於北京業務停止會有哪些地域受影響，83 家作出答覆的日企當中，有 45 家企業認為是「中國、日本和周遭的國家地區」比例最高，另外選擇「全世界」答案的企業也有 22 家。

派駐人員的臨時返國、或退避問題上，則有高達 94% 表示「沒有預定或沒有考慮」。

另外，清零政策對投資造成的影響，8% 回答「投資有延誤」，7% 回答「投資有減少」，回答「還不清楚」的企業則多達 54%、比例最高，可能還需要持續觀察中國經濟等的後續發展才有辦法作出判斷。