5月日本國內電視機出貨年減17% 連11個月衰退

日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 周一 (20 日) 公布，5 月日本國內電視機出貨量年減 17.4% 至 34.4 萬台，連續 11 個月出現衰退。

以尺寸來分，29 吋以下機種出貨量年減 29.6% 至 3.5 萬台、衰退幅度最大，40 至 49 吋機種出貨年減 21% 至 9.3 萬台、減幅居次，而出貨比例最大的 50 吋以上機種，年減 19.7% 至 13.7 萬台。

背後理由和中國清零政策有關，先前上海封城導致出貨和物流停滯；另外去年疫情帶動的宅經濟，也在今年出現回落。

JEITA 指出，由於全新電視機上市在即，似乎廠商也刻意減少舊款產品出貨量。

另外各家廠商在近幾年大力推動的 OLED 款電視機，5 月出貨量較去年同期大減 32.3% 至 4.4 萬台。

預估今後電視機的出貨台數仍將維持低水準。富士通公司社長時田隆仁，在 6 月初就任 JEITA 會長時對外表示「供應鏈需要一段時間才能恢復」，並預測中國清零政策所導致的混亂將帶來長期性的影響。

另外日本在 2011 年因全國性的電視播放方式從類比轉換為數位，當時日本民眾也都紛紛換機，而在近年迎來的又一次換機熱潮也將結束。