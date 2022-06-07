北京堅持動態清零 全球海運運費居高不下

中國政府堅守「動態清零」政策，阻礙國際貿易，導致全球海運運費居高不下，並可能對製造商帶來生存威脅，製造商的定價空間很小，難以吸收更高運輸成本。

日經新聞報導，新加坡 Ocean Network Express 執行長 Jeremy Nixon 說：「即使在今天，全球 10% 貨櫃船仍被延誤——在錨地等待靠泊，或等待港口勞工，目前我們仍有這種運能限制，所以供需仍緊張。」

中國的「動態清零」政策導致港口勞動力短缺，導致船隻無法快速卸貨，駛往其他地方。

經濟學家為此已將中國全年國內生產毛額（GDP）成長率下修至 3%-4%，例如，高盛將中國全年成長率下調至 4%，原本為 4.5%，而中國國務院總理李克強提出的成長目標為約 5.5%。

Nixon 表示，顯然中國已決定將疫情置於經濟成長之上，而這種做法拖累經濟成長。

港口的要求不斷改變，也影響運輸。DHL Global Forwarding 執行長 Tim Scharwath 表示，系統改變需要比法規更長的時間，如果法令調整，但系統無法支援，可能會出包。

Scharwath 說，由於政府實施醫療和食品出口禁令，貨物被地方當局扣押的風險更高。即使貨物清關，卡車司機也可能無法滿足健康要求，尤其是中國。

Scharwath 表示，DHL 建議客戶在航線和運輸時間上保持靈活，因為貨櫃運費可能永遠不會降至新冠肺炎疫情前的水準。Xeneta 航運指數顯示，5 月貨櫃航運長約價格較前月暴漲 30.1%，為 Xeneta 開始追蹤數據以來最大漲幅。