6月上旬全尺寸面板續跌 32吋電視面板跌逾1成

集邦旗下 WitsView 今 (6) 日公布 6 月上旬面板報價，各尺寸電視面板報價仍持續下跌，反映終端需求疲軟、廠商供給狀況失衡情況惡化，其中，32 吋電視面板跌幅最重，達近 1 成，估 6 月下旬跌勢仍將延續。

WitsView 最新 6 月上旬報價統計，32、43、55 吋均較上月底下滑 3 美元，跌幅則因比較基數不同，其中，32 吋跌幅達 9.09% 最重、報價來到 30 美元，43、55 吋報價則來到 58、94 美元，上旬跌幅達 4.92%、3.09%，65 吋以上大尺寸也較上月底下跌 6 美元，報價來到 136 美元，跌幅約 4.23%。

IT 面板報價方面，Witsview 統計，6 月上旬 21.5、23.8、27 吋顯示器面板較上月底下跌 1-2 美元，報價來到 49.3、62.6、73.7 美元，跌幅約落在 2-3%，筆電面板 6 月上旬平均也下跌 1 美元不等，跌幅約 2%，僅 11.6 吋 Chromebook 主流尺寸跌幅收斂，上旬僅下滑 0.3 美元、跌幅約 1.17%。

第二季以來面板跌勢仍持續擴大，主因是俄烏戰爭、中國封控，導致終端需求未見起色，連帶品牌廠對未來採購轉趨保守，二線廠也因面板價格持續滑落呈現觀望氣氛，以電視面板為例，多數尺寸價格均已逼近現金成本價，甚至跌破成本價格。

此外，觀察今年以來各大面板廠整體產能調整幅度有限，都使面板市場供過於求情況持續惡化，成為價格壓力關鍵來源之一，雖然現階段 IT 面板仍有利潤空間，但價格同樣受需求減緩影響，持續緩跌，若第三季終端需求回溫落空，面板廠也將面臨成本壓力。