微軟將Xbox Game Pass導入智慧電視 玩家不再需要遊戲機

微軟 (MSFT-US) 將為智慧電視發表 Xbox 應用程式，讓消費者即使沒有遊戲機也能用串流式傳輸 Xbox 電子遊戲。

微軟周四 (9 日) 表示，將率先將該應用程式導入三星 2022 年的智慧電視，然後再擴大到其他製造商。去年 Xbox 的硬體收入成長 92%，因此這對微軟來說是個大膽的賭注。該公司表示，該應用程式將於 6 月 30 日開始在 27 個國家和地區推出。

這代表微軟將專注於從遊戲內容和服務中獲得收入，而不僅僅是遊戲機，微軟在遊戲領域的最大動作發生在今年初，當時該公司宣布計劃以 687 億美元收購遊戲發行商動視暴雪 (ATVI-US)。

微軟的第四大主要產品類別就是遊戲，目標吸引更多用戶使用其 Game Pass 訂閱服務。該服務每月收費 10 美元，提供人們在 PC 上玩遊戲和透過雲端進行串流媒體播放。

在微軟發布 Xbox Series X 和 S 遊戲機後，硬體業務在 2020 年開始回升，且由於新冠疫情導致辦公室和學校關閉，人們花更多時間玩遊戲。但零件供應短缺以及最近中國封控，影響了微軟生產新遊戲機的能力。

但整體情況並不那麼樂觀。總部位於倫敦的研究機構 Ampere Analysis 估計，微軟 2021 年賣出 770 萬台 Xbox Series S 和 X 遊戲機，而索尼賣出 1250 萬台 PlayStation 5 系統，任天堂賣出了 2430 萬台 Switch。

遊戲玩家將能使用索尼的藍牙連接 DualSense 控制器以及微軟的無線 Xbox 控制器來玩 Xbox 遊戲。