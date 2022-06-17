電子股殺聲隆隆 台股跌197點收15641點 單周蒸發818點

美股道瓊逼近熊市，費半、那指周四暴跌 6%、4%，台股今 (17) 日也難逃殺機，盤中重挫逾 260 點，電子股賣壓沉重，台積電一度失守 500 元大關，金融、傳產也無力撐盤，但航運、生醫、電纜等類股仍獲買盤力挺，加權指數終場下跌 197.35 點或 1.25%，收在 15641.26 點，成交值放大至 3078.78 億元。台股周線連 2 黑，本周累計大跌 818.86 點。

櫃買指數終場下跌 2.32 點或 1.19%，收在 192.89 點，成交值 638.31 億元。上市櫃成交值 3717.09 億元。

美股周四再度遭遇空襲，台股電子族群今天應聲倒地，台積電盤中驚見 4 字頭，終場跌逾 1%，收 501 元；聯發科重摔 4.8%，收在 831 元，摜破季線支撐；聯電、鴻海、日月光投控、大立光、國巨、瑞昱等賣壓也相當沉重。

南韓三星電子全面暫停電視、顯示器、智慧型手機等各項零組件拉貨，恐衝擊台廠供應鏈營運，受利空消息影響，相關供應商如華邦電、聯詠、敦泰、瑞鼎、智原、華通、聚鼎、今國光等，今天股價均震盪嚇挫，但散熱廠雙鴻逆勢反彈 5%。

美國拍板升息 3 碼，台灣央行則決議升息半碼，但金融股今天不漲反跌，其中，兆豐金、中信金、第一金跌逾 2%，金控雙雄國泰、富邦及華南金、台新金等均下跌超過 1%。

汽車零組件族群今天仍表現有撐，端子廠胡連受惠中國車市復甦及政策利多，近來股價強勢，今天回神大漲逾 5%，站上所有均線，創 5 個月新高，大億、帝寶、瑞利、東陽等多檔也獲得資金點火。

