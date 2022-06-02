美汽油價高漲牽動期中選舉 拜登可能趁國際會議出訪沙烏地 

知情人士透露，美國總統拜登可能趁著 6 月下旬參加國際會議的機會出訪沙烏地阿拉伯，屆時或許會提到美國汽油價格高漲的問題，因應這個牽動期中選舉選情的議題。

拜登可能在 6 月下旬參加在西班牙馬德里舉辦的北約 (NATO) 高峰會，以及德國慕尼黑舉行的七大工業國 (G7) 會議，有可能藉機拜會沙國。但這也代表拜登無可避免將與沙國王儲 Mohammed Bin Salman 碰面。拜登曾在 2018 年指控他殺害沙國異議記者哈紹吉。

白宮尚未確定拜登將出訪沙國。根據知情人士，拜登出訪沙國的可能性較高，但無法確認是否將會晤王儲。

拜登上任初期，白宮曾明確表示總統只會和沙國國王 Salman bin Abdulaziz 直接往來，形同把手握許多權力的王儲晾在一旁。

但因為美國汽油價格高漲、並威脅到期中選舉，要求拜登直接會晤王儲的音量愈來愈大。拜登為了打壓汽油價，已釋出美國戰略儲油 (SPR) 並威脅調查業界價格壟斷，但至今成效不彰。

美國也多次呼籲沙國等石油輸出國家組織 (OPEC) 擴大增產，但包括沙國在內的成員迄今未回應美國訴求，仍維持溫和增產的步調。

根據金融時報 (FT) 最新報導，沙國據悉已經告知西方盟友，已準備好在俄國供應大減的情況下大量增產，消息導致國際油價下挫，西德州原油在亞洲午盤時段約跌 2%，每桶不到 113 美元。