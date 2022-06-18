特斯拉狂裁員 時薪人員也遭殃

外媒 electrek 週五 (17 日) 報導，特斯拉已啟動裁員 10% 的計畫，除了正職人員外，這波裁員潮也證實波及到時薪人員。

特斯拉執行長馬斯克日前表示，他對經濟有種「超級糟糕」的感覺，並表示要暫停全球所有招聘活動，計劃裁減 10% 員工。此消息引發市場軒然大波，甚至讓特斯拉股價一夜狂瀉。

他隨後推文解釋，特斯拉主要裁撤的是正職人員，而非時薪員工，甚至承諾接下來 12 個月內特斯拉時薪員工數將持續增加。

馬斯克曾表示許多領域皆有人手過剩的情況，但會增加時薪人員 (圖片：AFP)

事實上，特斯拉裁員的浪潮來得又急又猛，除了新加坡地區經理遭解雇、印度區業務主管請辭，中國區的招聘活動皆已取消，特斯拉還解僱了時薪人員。

消息人士週五證實，特斯拉週四開始啟動又一波裁員潮，其中包括北美銷售和交車團隊的許多時薪制員工。

德州奧斯汀的一名前特斯拉員工表示，他在德克薩斯超級工廠做時薪員工約一年多，日前已被特斯拉解僱。

Thinknum Alternative Data 數據顯示，特斯拉已由月初的 5,855 個減到 5,011 個，相當於本月至今已裁減 14% 的職缺。

馬斯克推動裁員潮之際，特斯拉正處於艱難的交車季末，主要是受到中國的供應鏈和生產上的影響。馬斯克曾坦言：「特斯拉正經歷非常艱難的一季，要求員工致力於業務回升。」

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.72% 至每股 650.28 美元，本週跌幅超過 6%，自去年 11 月創歷史新高點以來，特斯拉股價近乎腰斬。

Future Fund 創辦人暨執行合夥人 Gary Black 點評，特斯拉近期股價承壓不外乎兩大因素，首先是總體經濟疑慮，民眾對通膨和經濟衰退感到擔憂，第二是上海封鎖影響特斯拉產能。