特斯拉BMW不支援蘋果全新CarPlay的可能原因

外媒週五 (10 日) 報導，蘋果在 2022 年全球開發者大會 (WWDC) 上發布了全新 CarPlay，但許多合作汽車品牌中獨缺 BMW 和特斯拉，市場解讀兩家車廠不支援全新 CarPlay 的可能原因。

蘋果在 WWDC 上公布眾多知名汽車製造商合作名單，預計將與福特 (F-US)、賓士、NISSAN、Volvo、Honda、保時捷、林肯、奧迪、Jaguar、Acura、雷諾、Infinity、Polestar 等汽車製造商合作，預計明年年底開始公布配備這種新版 CarPlay 的車輛。

不過，這份合作名單中卻看不到 BMW 和特斯拉，市場分析，兩家公司都有可能的原因不願搭載新版 CarPlay。

外界認為蘋果這款新系統侵略性極高，將讓許多汽車製造商有所忌憚。

新版 CarPlay 服務更深入整合車內儀表系統，除了儀表板上提供音樂或冷氣溫度調整外，還會讀取車輛資料，提供行車速度、油箱油位和引擎溫度等「更接近車廠」掌控範圍的資訊。

而且新版 CarPlay 更深入地融合車載娛樂系統和 iPhone 之間的形式和功能，意味 iPhone 變身車控中心的日子指日可待。

外界分析，這種侵略性極高且更深化蘋果忠誠度的 CarPlay 系統，恐怕不是許多車廠所樂見的情況。

就 BMW 來說，該公司與蘋果 CarPlay 歷年合作時好時壞。

BMW 曾在 CarPlay 剛推出後就表示不支援此系統，但 BMW 在 2016 年開始在特定車款搭載 CarPlay，收取每年 80 美元的訂閱費從中牟利。最終在客戶的反彈之下，BMW 到 2019 年才取消這筆費用。

近期 BMW 公告，公司仍處於評估如何整合蘋果新 CarPlay 的階段 (圖片：AFP)

近期受到晶片荒的影響，BMW 表示將推出沒有蘋果 CarPlay 或 Android Auto 的新車型，但 BMW 沒把話說死，近期 BMW 公告，公司仍處於評估如何整合蘋果新 CarPlay 的階段。

和 BMW 相比，特斯拉從未支持過蘋果 CarPlay，很大的因素是特斯拉與蘋果間的恩怨，以及雙方的競爭關係。

特斯拉曾有意收購蘋果，並開出讓特斯拉 CEO 馬斯克當蘋果 CEO 的條件，讓 CEO 庫克火大爆粗口。馬斯克曾爆料，特斯拉距離破產大概只剩一個月時，他希望和庫克討論蘋果收購特斯拉的可能性時，但庫克拒絕參加會議。

蘋果 2015 年造車消息首次傳出時，特斯拉 CEO 馬斯克便表示，蘋果是特斯拉前員工的垃圾集中營，蘋果 Apple Car 電動車的前高階主管 Doug Field ，也是馬斯克譽為「造車奇才」的前叛變員工。

蘋果 (AAPL-US) 將在 2024 年推出 Apple Car (圖片：翻攝 Appleinsider)

市場盛傳蘋果 (AAPL-US) 將在 2024 年推出 Apple Car，而特斯拉擔心蘋果日後成為競爭對手，這也是特斯拉從未支持過蘋果 CarPlay 的原因。