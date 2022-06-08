路透：推特收購變數多 馬斯克新融資喊卡

馬斯克本週透過官方文件指責推特迄今提供相關資訊不足，未為這起交易投下變數，《路透》週二 (7 日) 引述消息人士報導，馬斯克為收購推特所推動的新融資計畫已經喊卡。

日前傳出馬斯克設法為 440 億美元收購推特承作更多融資，正在與大型投資公司和富豪投資人洽談 ，以減少其承諾支付的 210 億美元現金部分，並減少他以特斯拉股票作為抵押的保證金貸款。

消息人士週二向《路透》揭露，馬斯克一直在討論從阿波羅全球管理 (Apollo Global Management) 牽頭的一些私募股權公司安排 20 億至 30 億美元的優先股融資，但目前新融資對話處於暫停狀態，直到推特收購前景變得明朗化為止。

馬斯克收購推特的消息在 4 月震撼華爾街，就在收購案看似塵埃落定之後，馬斯克上月 13 日推文表示將暫時擱置收購交易，要求推特提供垃圾郵件帳戶及假帳戶比例的數據。

馬斯克為 440 億美元收購推特承作更多融資的相關對談已全部暫停 (圖片：AFP)

馬斯克週一擴大對推特施加的壓力，他委託律師正式發函推特，書面指控推特明顯違反協議應盡義務，要求推特提供相關數據與蒐集方式，否則馬斯克可能放棄收購推特，這是馬斯克團隊首次對推特發出的正式警告。

推特回應，公司與馬斯克持續合作分享數據，相信這份協議符合所有股東的最佳利益，公司將與馬斯克完成交易，按約定價格和條款執行收購協議。

推特週二上漲 1.44% 至每股 40.13 美元，遠低於馬斯克 4 月 27 日同意支付的每股 54.20 美元，推特目前市值為 306.67 億美元。