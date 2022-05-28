馬斯克挖苦比爾蓋茲放空特斯拉 要花15億至20億美元才能平倉

特斯拉執行長馬斯克週五 (27 日) 發文挖苦微軟創辦人比爾 · 蓋茲 (Bill Gates)，因為蓋茲放空特斯拉，現在需要十幾億美元才能平倉。

馬斯克週五推文指出：「蓋茲一邊聲稱要幫助解決全球暖化問題，一邊持有特斯拉空頭部位，我想我對他也有一些信任問題。」

馬斯克還提到，蓋茲原本持有 5 億美元的特斯拉空頭部位，不過因為特斯拉近期大漲，現在蓋茲需要約 15 億至 20 億美元才能平倉。

馬斯克挖苦比爾蓋茲放空特斯拉 要花 15 億至 20 億美元才能平倉 (圖片：AFP)

這不是第一次馬斯克槓上蓋茲，馬斯克上月底曾抱怨蓋茲放空 5 億美元的特斯拉股票，回嗆他絕對不會支持蓋茲的慈善事業。

TED 大會上許多人謠傳蓋茲持有 5 億美元特斯拉空方部位，馬斯克 23 日證實，他曾詢問蓋茲是否放空特斯拉，蓋茲回應他：「是的，而且我尚未平倉。」同時，蓋茲還透露想和他談談慈善事業，這讓他火大直接回絕。

馬斯克推文寫道：「抱歉，當你 (蓋茲) 做空特斯拉時，我不能認真看待你在氣候變化方面的慈善事業，特斯拉可是在解決氣候變化方面做得最多的公司。」馬斯克還氣到貼上蓋茲照片，加上表情符號嘲笑蓋茲大肚腩。

蓋茲此前接受 BBC 訪問時回應，放空特斯拉與氣候變化無關，這只是一種投資，不代表他反對幫助解決氣候變遷問題，做空特斯拉不意味著他反對電動汽車的興起。

特斯拉 (TSLA-US) 週五暴漲 7.33% 至每股 759.63 美元，連續三個交易日收紅，今年迄今跌幅達 36.69%。